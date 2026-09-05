Россия проигнорировала режим тишины, но во время визита Уиткоффа и Кушнера ударов по Киеву может не быть, - Буданов

Украинская сторона выступила с инициативой о полном прекращении боевых действий, которое должно было бы распространяться как на линию соприкосновения, так и на воздушное пространство. Однако со стороны Кремля никакой реакции на это предложение так и не последовало.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил глава ОП Кирилл Буданов в комментарии "Суспільному".

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Украина предлагала РФ прекращение огня

Буданов подтвердил, что Киев действительно выступил с предложением о прекращении огня. Речь идет не только о прекращении российских ударов по Украине, но и о ситуации непосредственно на линии фронта.

По его словам, предложение передали лично Путину. В то же время Москва на него не отреагировала.

"Но дроны летают, вы все видели", — сказал глава ОП.

Отдельно Буданов сообщил о предстоящем визите в Украину специальных представителей президента США Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера.

По его словам, их приезд запланирован на это воскресенье.

Будет ли РФ наносить удары по Киеву в этот день?

Буданов также предположил, что во время визита американских представителей Россия может не наносить удары по Киеву. В то же время он не заявлял о полученных от РФ гарантиях по этому поводу.

Что этому предшествовало?