Россия проигнорировала режим тишины, но во время визита Уиткоффа и Кушнера ударов по Киеву может не быть, - Буданов
Украинская сторона выступила с инициативой о полном прекращении боевых действий, которое должно было бы распространяться как на линию соприкосновения, так и на воздушное пространство. Однако со стороны Кремля никакой реакции на это предложение так и не последовало.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил глава ОП Кирилл Буданов в комментарии "Суспільному".
Украина предлагала РФ прекращение огня
Буданов подтвердил, что Киев действительно выступил с предложением о прекращении огня. Речь идет не только о прекращении российских ударов по Украине, но и о ситуации непосредственно на линии фронта.
По его словам, предложение передали лично Путину. В то же время Москва на него не отреагировала.
"Но дроны летают, вы все видели", — сказал глава ОП.
Отдельно Буданов сообщил о предстоящем визите в Украину специальных представителей президента США Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера.
По его словам, их приезд запланирован на это воскресенье.
Будет ли РФ наносить удары по Киеву в этот день?
Буданов также предположил, что во время визита американских представителей Россия может не наносить удары по Киеву. В то же время он не заявлял о полученных от РФ гарантиях по этому поводу.
Что этому предшествовало?
- Напомним, спецпосланцы президента США Дональда Трампа — Стив Уиткофф и Джаред Кушнер — 5–6 сентября отправляются в Москву и Киев. Они встретятся с президентами Украины и России. Это также подтвердил Владимир Зеленский.
- На данный момент Уиткофф и Кушнер уже прибыли в Москву.
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