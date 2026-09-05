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Новости Визит Уиткоффа в рф Мониторинг прекращения огня Визит Уиткоффа и Кушнера в Украину
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Россия проигнорировала режим тишины, но во время визита Уиткоффа и Кушнера ударов по Киеву может не быть, - Буданов

буданов

Украинская сторона выступила с инициативой о полном прекращении боевых действий, которое должно было бы распространяться как на линию соприкосновения, так и на воздушное пространство. Однако со стороны Кремля никакой реакции на это предложение так и не последовало.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил глава ОП Кирилл Буданов в комментарии "Суспільному".

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Украина предлагала РФ прекращение огня

Буданов подтвердил, что Киев действительно выступил с предложением о прекращении огня. Речь идет не только о прекращении российских ударов по Украине, но и о ситуации непосредственно на линии фронта.

По его словам, предложение передали лично Путину. В то же время Москва на него не отреагировала.

"Но дроны летают, вы все видели", — сказал глава ОП.

Отдельно Буданов сообщил о предстоящем визите в Украину специальных представителей президента США Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера.

По его словам, их приезд запланирован на это воскресенье.

Будет ли РФ наносить удары по Киеву в этот день?

Буданов также предположил, что во время визита американских представителей Россия может не наносить удары по Киеву. В то же время он не заявлял о полученных от РФ гарантиях по этому поводу.

Что этому предшествовало?

  • Напомним, спецпосланцы президента США Дональда Трампа — Стив Уиткофф и Джаред Кушнер — 5–6 сентября отправляются в Москву и Киев. Они встретятся с президентами Украины и России. Это также подтвердил Владимир Зеленский.
  • На данный момент Уиткофф и Кушнер уже прибыли в Москву.

Автор: 

Буданов Кирилл (654) Кушнер Джаред (100) Стив Уиткофф (338) прекращения огня (460)
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Топ комментарии
+27
ЩЕ ОДИН КЛОУН) Він такий розвідник як я Чеський підводник
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05.09.2026 12:47 Ответить
+14
Від слова "розводити"😁 його зашквареного по вуха в корупції вже ніхто серйозно не сприймає, аж після кави в Криму, зате так поважно щоки надуває що дами від нього пісяються)
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05.09.2026 12:50 Ответить
+11
Проснувся? - чого в нас одні тормози? - а як красти то попереду всієї планети
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05.09.2026 12:51 Ответить

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