У Кремлі не очікують прориву від візиту посланців Трампа, - Bloomberg

Стів Віткофф і Джаред Кушнер мають прибути до Москви 5 вересня, а після переговорів із російською стороною вирушити до Києва. У Кремлі не розраховують на досягнення домовленостей щодо завершення війни.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Bloomberg.

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Посланці президента США Дональда Трампа Віткофф і Кушнер у суботу, 5 вересня, мають прибути до Москви. За словами Трампа, американські представники доставлять російській стороні пропозицію щодо припинення війни проти України.

Водночас джерела Bloomberg, близькі до Кремля, оцінюють перспективи переговорів украй песимістично. За їхніми словами, попередні візити Віткоффа та Кушнера до Росії не принесли помітного результату, а Москва не очікує цього разу пропозицій, які вона вважатиме прийнятними.

Путін не готовий відмовлятися від ключових вимог

Російський диктатор Володимир Путін, як і раніше, готовий говорити про припинення війни лише на умовах Москви. При цьому російська сторона дедалі жорсткіше формулює свої вимоги, вважаючи, що має перевагу на полі бою.

Однією з головних перешкод для домовленостей залишається територіальне питання. Путін не демонстрував готовності відмовитися від вимоги щодо всієї Донецької області в межах потенційної мирної угоди. Україна цю вимогу неодноразово відкидала.

Старша наукова співробітниця Центру стратегічних і міжнародних досліджень Марія Снєгова зазначила, що російський лідер не демонструє готовності пом'якшувати основні вимоги Кремля.

За її словами, Путін також може вважати, що українська оборона слабшає, тоді як позиція Москви у відносинах із Білим домом стала жорсткішою.

Трамп не розкрив деталей американської пропозиції

У п'ятницю, 4 вересня, Трамп підтвердив майбутній візит своїх представників до Росії. Відповідаючи на запитання журналістів, він заявив, що Віткофф і Кушнер "привезуть пропозицію щодо припинення війни".

Водночас американський президент не розкрив подробиць документа чи можливих умов, які його представники обговорюватимуть із Кремлем.

Поки що також невідомо, чи містить американська ініціатива нові пропозиції, здатні вивести переговорний процес із глухого кута.

Після Москви американські посланці можуть приїхати до Києва

Очікується, що після переговорів у Москві Віткофф і Кушнер вирушать до України. Президент Володимир Зеленський повідомляв, що їхній візит до Києва може відбутися в неділю, 6 вересня.

За словами Зеленського, Україна зацікавлена в тому, щоб зробити переговори максимально конструктивними та змістовними.

Він також заявив, що Київ не завдаватиме повітряних ударів у період, необхідний для перебування американських представників в Україні, і очікує аналогічного кроку від Росії.

Переговори між США, Україною та РФ зайшли в глухий кут

Можливий візит Віткоффа і Кушнера до Києва стане їхньою першою поїздкою в Україну від початку повномасштабного вторгнення Росії. Він може свідчити про спробу Вашингтона відновити дипломатичні зусилля щодо укладення мирної угоди.

Однак попередній переговорний процес не приніс очікуваного результату. У лютому переговори за участю США фактично зайшли в глухий кут, після чого увага адміністрації Трампа значною мірою переключилася на війну з Іраном.

Ще торік у грудні Зеленський заявляв, що мирний план погоджений приблизно на 90%. Відтоді сторони не змогли подолати ключові розбіжності.

Україна при цьому наполягає на отриманні надійних гарантій безпеки, які мають запобігти новому російському нападу після завершення бойових дій.

Росія посилює удари, Україна - атаки вглиб РФ

На тлі відсутності прогресу в дипломатії Росія посилила ракетні та безпілотні атаки по Києву та інших українських містах. Москва, за даними Bloomberg, фактично виходить із того, що попередні рамки мирної угоди більше не працюють.

Україна водночас активізувала удари по об'єктах на території Росії. Серед цілей - нафтопереробні підприємства, оборонні заводи та склади великих компаній електронної комерції Wildberries і Ozon.

Ці атаки, як зазначає агентство, спричинили дефіцит пального в окремих регіонах Росії та завдали значних збитків логістичній інфраструктурі.

Попередня зустріч із Путіним також не дала результату

Віткофф і Кушнер востаннє приїжджали до Москви в січні. Тоді вони проводили переговори з Путіним щодо 20-пунктного мирного плану.

Після зустрічі Кремль заявив, що територіальне питання залишається невирішеним. У Москві також дали зрозуміти, що не бачать перспектив довгострокового врегулювання, доки російські вимоги не будуть виконані.

Європейські держави при цьому відійшли на другий план у переговорному процесі, хоча продовжують надавати Україні військову та фінансову підтримку.

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