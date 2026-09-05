В Кремле не ожидают прорыва от визита посланцев Трампа, - Bloomberg

Стив Уиткофф и Джаред Кушнер должны прибыть в Москву 5 сентября, а после переговоров с российской стороной отправиться в Киев. В Кремле не рассчитывают на достижение договоренностей о прекращении войны.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет Bloomberg.

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Посланцы президента США Дональда Трампа Уиткофф и Кушнер в субботу, 5 сентября, должны прибыть в Москву. По словам Трампа, американские представители передадут российской стороне предложение о прекращении войны против Украины.

В то же время источники Bloomberg, близкие к Кремлю, оценивают перспективы переговоров крайне пессимистично. По их словам, предыдущие визиты Уиткоффа и Кушнера в Россию не принесли заметного результата, а Москва не ожидает на этот раз предложений, которые она сочтет приемлемыми.

Путин не готов отказываться от ключевых требований

Российский диктатор Владимир Путин, как и прежде, готов говорить о прекращении войны только на условиях Москвы. При этом российская сторона все жестче формулирует свои требования, считая, что имеет преимущество на поле боя.

Одним из главных препятствий для достижения договоренностей остается территориальный вопрос. Путин не демонстрировал готовности отказаться от требования в отношении всей Донецкой области в рамках потенциального мирного соглашения. Украина неоднократно отвергала это требование.

Старший научный сотрудник Центра стратегических и международных исследований Мария Снегова отметила, что российский лидер не демонстрирует готовности смягчать основные требования Кремля.

По ее словам, Путин также может считать, что украинская оборона ослабевает, в то время как позиция Москвы в отношениях с Белым домом стала более жесткой.

Трамп не раскрыл деталей американского предложения

В пятницу, 4 сентября, Трамп подтвердил предстоящий визит своих представителей в Россию. Отвечая на вопросы журналистов, он заявил, что Уиткофф и Кушнер "привезут предложение о прекращении войны".

В то же время американский президент не раскрыл подробностей документа или возможных условий, которые его представители будут обсуждать с Кремлем.

Пока также неизвестно, содержит ли американская инициатива новые предложения, способные вывести переговорный процесс из тупика.

После Москвы американские посланники могут приехать в Киев

Ожидается, что после переговоров в Москве Уиткофф и Кушнер отправятся в Украину. Президент Владимир Зеленский сообщал, что их визит в Киев может состояться в воскресенье, 6 сентября.

По словам Зеленского, Украина заинтересована в том, чтобы сделать переговоры максимально конструктивными и содержательными.

Он также заявил, что Киев не будет наносить воздушные удары в период, необходимый для пребывания американских представителей в Украине, и ожидает аналогичного шага от России.

Переговоры между США, Украиной и РФ зашли в тупик

Возможный визит Уиткоффа и Кушнера в Киев станет их первой поездкой в Украину с начала полномасштабного вторжения России. Он может свидетельствовать о попытке Вашингтона возобновить дипломатические усилия по заключению мирного соглашения.

Однако предыдущий переговорный процесс не принес ожидаемого результата. В феврале переговоры с участием США фактически зашли в тупик, после чего внимание администрации Трампа в значительной степени переключилось на войну с Ираном.

Еще в декабре прошлого года Зеленский заявлял, что мирный план согласован примерно на 90%. С тех пор стороны не смогли преодолеть ключевые разногласия.

Украина при этом настаивает на получении надежных гарантий безопасности, которые должны предотвратить новое российское нападение после завершения боевых действий.

Россия усиливает удары, Украина — атаки вглубь РФ

На фоне отсутствия прогресса в дипломатии Россия усилила ракетные и беспилотные атаки по Киеву и другим украинским городам. Москва, по данным Bloomberg, фактически исходит из того, что прежние рамки мирного соглашения больше не работают.

Украина в то же время активизировала удары по объектам на территории России. Среди целей — нефтеперерабатывающие предприятия, оборонные заводы и склады крупных компаний электронной коммерции Wildberries и Ozon.

Эти атаки, как отмечает агентство, вызвали дефицит топлива в отдельных регионах России и нанесли значительный ущерб логистической инфраструктуре.

Предыдущая встреча с Путиным также не дала результата

Уиткофф и Кушнер в последний раз приезжали в Москву в январе. Тогда они вели переговоры с Путиным по поводу 20-пунктного мирного плана.

После встречи Кремль заявил, что территориальный вопрос остается нерешенным. В Москве также дали понять, что не видят перспектив долгосрочного урегулирования, пока российские требования не будут выполнены.

Европейские государства при этом отошли на второй план в переговорном процессе, хотя продолжают оказывать Украине военную и финансовую поддержку

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