Представители США приступили к работе с российской стороной: с сегодняшнего дня и до понедельника Украина готова не наносить удары по Москве в обмен на прекращение ударов по Киеву, - Зеленский

Представители президента США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер уже приступили к работе с российской стороной. Украина готова воздерживаться от ударов по Москве и рассчитывает, что россияне не будут наносить удары по Киеву.

Об этом сообщил президент Владимир Зеленский, передает Цензор.НЕТ.

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Дипломатический трек

"Только что разговаривали с представителями президента США. Они уже сегодня начали работу с российской стороной. С момента этого нашего разговора мы готовы соблюдать режим прекращения воздушных ударов по городам, вовлеченным в переговорный процесс. С этого момента и до конца суток субботы, в воскресенье и понедельник Украина готова воздерживаться от ударов по Москве, и мы рассчитываем, что россияне – по Киеву", – отметил президент.

Он подчеркнул, что на дипломатическом треке наши действия должны быть и будут стопроцентно сильными и эффективными.

По словам Зеленского, план дипломатических мероприятий на завтра в Киеве с участием американской делегации утвержден.

"Ждем Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера и готовы к содержательному разговору. Спасибо всем, кто с Украиной!" — добавил он.

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Ситуация на фронте

Сегодня также прозвучали доклады министра обороны Евгения Хмары и Главнокомандующего ВСУ Михаила Драпатого о ситуации на фронте, динамике угроз в воздушном пространстве Украины, а также о наших шагах и активных оборонительных операциях.

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Что предшествовало