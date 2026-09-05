Представители США приступили к работе с российской стороной: с сегодняшнего дня и до понедельника Украина готова не наносить удары по Москве в обмен на прекращение ударов по Киеву, - Зеленский
Представители президента США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер уже приступили к работе с российской стороной. Украина готова воздерживаться от ударов по Москве и рассчитывает, что россияне не будут наносить удары по Киеву.
Об этом сообщил президент Владимир Зеленский, передает Цензор.НЕТ.
Дипломатический трек
"Только что разговаривали с представителями президента США. Они уже сегодня начали работу с российской стороной. С момента этого нашего разговора мы готовы соблюдать режим прекращения воздушных ударов по городам, вовлеченным в переговорный процесс. С этого момента и до конца суток субботы, в воскресенье и понедельник Украина готова воздерживаться от ударов по Москве, и мы рассчитываем, что россияне – по Киеву", – отметил президент.
Он подчеркнул, что на дипломатическом треке наши действия должны быть и будут стопроцентно сильными и эффективными.
По словам Зеленского, план дипломатических мероприятий на завтра в Киеве с участием американской делегации утвержден.
"Ждем Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера и готовы к содержательному разговору. Спасибо всем, кто с Украиной!" — добавил он.
Ситуация на фронте
Сегодня также прозвучали доклады министра обороны Евгения Хмары и Главнокомандующего ВСУ Михаила Драпатого о ситуации на фронте, динамике угроз в воздушном пространстве Украины, а также о наших шагах и активных оборонительных операциях.
Что предшествовало
- Ранее сообщалось, что спецпредставитель президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф и зять Трампа Джаред Кушнер прибыли в Москву.
- Российский диктатор Владимир Путин якобы отдал указание с полуночи сегодняшнего дня в течение трех суток не наносить удары по Киеву.
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