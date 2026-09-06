Уиткофф и Кушнер прибыли в Украину. ВИДЕО

Спецпосланцы президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф и Джаред Кушнер прибыли в Украину для обсуждения мирных переговоров.

Об этом сообщает Kyiv Independent со ссылкой на собственные источники, передает Цензор.НЕТ.

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Как отмечается, Уиткофф и Кушнер прибыли в Украину 6 сентября в рамках дипломатических усилий Вашингтона по прекращению российско-украинской войны.

Также некоторые СМИ сообщают, что американская делегация прибыла в Киев на поезде: их лично встречали Буданов, Умеров, Арахамия и Кислица.

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Известно, что делегация уже отправилась на встречу с Владимиром Зеленским.

Глава СВР Рустем Умеров подтвердил прибытие представителей США.

"Поздравляем в Киеве представителей Президента США Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера. Продолжаем тесную координацию по дальнейшим шагам для прекращения войны", - написал он.