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Новости Визит Уиткоффа и Кушнера в Украину
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Уиткофф и Кушнер прибыли в Украину. ВИДЕО

Виткофф и Кушнер прибыли в Украину

Спецпосланцы президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф и Джаред Кушнер прибыли в Украину для обсуждения мирных переговоров.

Об этом сообщает Kyiv Independent со ссылкой на собственные источники, передает Цензор.НЕТ.

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Как отмечается, Уиткофф и Кушнер прибыли в Украину 6 сентября в рамках дипломатических усилий Вашингтона по прекращению российско-украинской войны.

Также некоторые СМИ сообщают, что американская делегация прибыла в Киев на поезде: их лично встречали Буданов, Умеров, Арахамия и Кислица.

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Известно, что делегация уже отправилась на встречу с Владимиром Зеленским.

Глава СВР Рустем Умеров подтвердил прибытие представителей США.

"Поздравляем в Киеве представителей Президента США Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера. Продолжаем тесную координацию по дальнейшим шагам для прекращения войны", - написал он.

Автор: 

Кушнер Джаред (113) Стив Уиткофф (346)
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Топ комментарии
+19
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06.09.2026 13:26 Ответить
+15
Єдина причина по якій цих 2 дурника знову відправилися в переговорне турне - вибори в США. Трампиня хоче показати, який він миротворець, тому влаштував чергове шоу. Толку - 0.
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06.09.2026 13:35 Ответить
+12
Американські шулєри приїхали до українського шулєра
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06.09.2026 13:23 Ответить

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