Уиткофф и Кушнер прибыли в Украину. ВИДЕО
Спецпосланцы президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф и Джаред Кушнер прибыли в Украину для обсуждения мирных переговоров.
Об этом сообщает Kyiv Independent со ссылкой на собственные источники, передает Цензор.НЕТ.
Как отмечается, Уиткофф и Кушнер прибыли в Украину 6 сентября в рамках дипломатических усилий Вашингтона по прекращению российско-украинской войны.
Также некоторые СМИ сообщают, что американская делегация прибыла в Киев на поезде: их лично встречали Буданов, Умеров, Арахамия и Кислица.
Известно, что делегация уже отправилась на встречу с Владимиром Зеленским.
Глава СВР Рустем Умеров подтвердил прибытие представителей США.
"Поздравляем в Киеве представителей Президента США Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера. Продолжаем тесную координацию по дальнейшим шагам для прекращения войны", - написал он.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль