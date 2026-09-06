Віткофф і Кушнер прибули до України. ВIДЕО

Спецпосланці президента США Дональда Трампа Стів Віткофф і Джаред Кушнер прибули до України для обговорення мирних переговорів.

Про це повідомляє Kyiv Independent із посиланням на власні джерела, передає Цензор.НЕТ.

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Що наразі відомо

Як зазначається, Віткофф та Кушнер прибули до України 6 вересня в межах дипломатичних зусиль Вашингтона щодо припинення російсько-української війни.

Також деякі ЗМІ повідомляють, що американська делегація прибула до Києва поїздом: їх особисто зустрічали Буданов, Умєров, Арахамія та Кислиця.

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Відомо, що делегація вже поїхала на зустріч із Володимиром Зеленським.

Голова СЗР Рустем Умєров підтвердив прибуття представників США.

"Вітаємо в Києві представників Президента США Стіва Віткоффа та Джареда Кушнера. Продовжуємо тісну координацію щодо подальших кроків для припинення війни", - написав він.

Що передувало

Раніше повідомлялося, що спецпредставник президента США Дональда Трампа Стів Віткофф та зять Трампа Джаред Кушнер прибули до Москви.

У Кремлі Віткофф і Кушнер зустрілися з російським диктатором Володимиром Путіним.

Переговори тривали понад три години.

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