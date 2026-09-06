Віткофф і Кушнер прибули до України. ВIДЕО
Спецпосланці президента США Дональда Трампа Стів Віткофф і Джаред Кушнер прибули до України для обговорення мирних переговорів.
Про це повідомляє Kyiv Independent із посиланням на власні джерела, передає Цензор.НЕТ.
Що наразі відомо
Як зазначається, Віткофф та Кушнер прибули до України 6 вересня в межах дипломатичних зусиль Вашингтона щодо припинення російсько-української війни.
Також деякі ЗМІ повідомляють, що американська делегація прибула до Києва поїздом: їх особисто зустрічали Буданов, Умєров, Арахамія та Кислиця.
Відомо, що делегація вже поїхала на зустріч із Володимиром Зеленським.
Голова СЗР Рустем Умєров підтвердив прибуття представників США.
"Вітаємо в Києві представників Президента США Стіва Віткоффа та Джареда Кушнера. Продовжуємо тісну координацію щодо подальших кроків для припинення війни", - написав він.
Що передувало
- Раніше повідомлялося, що спецпредставник президента США Дональда Трампа Стів Віткофф та зять Трампа Джаред Кушнер прибули до Москви.
- У Кремлі Віткофф і Кушнер зустрілися з російським диктатором Володимиром Путіним.
- Переговори тривали понад три години.
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