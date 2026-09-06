Уиткофф и Кушнер пообещали использовать во время встреч в Киеве "оценки Путина относительно путей прекращения войны", - Ушаков
Помощник диктатора РФ Владимира Путина Юрий Ушаков подвел итоги визита специальных представителей президента США Дональда Трампа Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера в Москву 5 сентября.
Заявления Ушакова цитирует российское государственное пропагандистское агентство "ТАСС", сообщает Цензор.НЕТ.
Версия Кремля об итогах переговоров
"Беседа длилась более трех часов, а точнее - три часа десять минут. Она была содержательной, конструктивной, предельно откровенной и доверительной", - сказал советник Путина.
По словам Ушакова, Уиткофф и Кушнер якобы "пообещали использовать во время завтрашних контактов в Киеве оценки путей урегулирования войны, высказанные Путиным".
Также чиновник Кремля заявил, что "представители США серьезно подготовились к поездке в Москву и сформулировали целый ряд соображений относительно путей урегулирования".
Юшаков утверждает, что Путин и Трамп будут поддерживать личные контакты, работа по линии Уиткоффа и Кушнера также будет продолжена.
Кроме того, он сообщил, что Путин на встрече с Виткоффом и Кушнером отметил якобы "успехи" российских войск в войне и уверенность в достижении ее целей. По словам Ушакова, диктатор РФ на встрече с представителями Трампа подчеркнул "необходимость устранения всех первопричин войны и подтвердил настроенность продолжать совместную с США работу по поиску политико-дипломатических решений".
Кроме того, он рассказал, что переговоры не ограничились Украиной, а обсуждались также и возможные крупные российско-американские проекты.
Что предшествовало
- Ранее сообщалось, что спецпредставитель президента США Дональда Трампа Стив Виткофф и зять Трампа Джаред Кушнер прибыли в Москву.
- В Кремле Виткофф и Кушнер встретились с российским диктатором Владимиром Путиным.
- Переговоры длились более трех часов.
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