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Новости Мирные переговоры Визит Уиткоффа в рф
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Уиткофф и Кушнер пообещали использовать во время встреч в Киеве "оценки Путина относительно путей прекращения войны", - Ушаков

Ушаков

Помощник диктатора РФ Владимира Путина Юрий Ушаков подвел итоги визита специальных представителей президента США Дональда Трампа Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера в Москву 5 сентября. 

Заявления Ушакова цитирует российское государственное пропагандистское агентство "ТАСС", сообщает Цензор.НЕТ.

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Версия Кремля об итогах переговоров 

"Беседа длилась более трех часов, а точнее - три часа десять минут. Она была содержательной, конструктивной, предельно откровенной и доверительной", - сказал советник Путина.

По словам Ушакова, Уиткофф и Кушнер якобы "пообещали использовать во время завтрашних контактов в Киеве оценки путей урегулирования войны, высказанные Путиным". 

Также чиновник Кремля заявил, что "представители США серьезно подготовились к поездке в Москву и сформулировали целый ряд соображений относительно путей урегулирования".

Юшаков утверждает, что Путин и Трамп будут поддерживать личные контакты, работа по линии Уиткоффа и Кушнера также будет продолжена.

Кроме того, он сообщил, что Путин на встрече с Виткоффом и Кушнером отметил якобы "успехи" российских войск в войне и уверенность в достижении ее целей. По словам Ушакова, диктатор РФ на встрече с представителями Трампа подчеркнул "необходимость устранения всех первопричин войны и подтвердил настроенность продолжать совместную с США работу по поиску политико-дипломатических решений".

Кроме того, он рассказал, что переговоры не ограничились Украиной, а обсуждались также и возможные крупные российско-американские проекты.

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Что предшествовало

  • Ранее сообщалось, что спецпредставитель президента США Дональда Трампа Стив Виткофф и зять Трампа Джаред Кушнер прибыли в Москву.
  • В Кремле Виткофф и Кушнер встретились с российским диктатором Владимиром Путиным.
  • Переговоры длились более трех часов.

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Автор: 

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Топ комментарии
+34
БЛ.....це просто порнографія. ЧУВАКИ ЙДУТЬ до нового гітлера чувака який зменшив наслення Україна на 25 млн - біженці і тд і кажуть "ми донесемо його думки до жертви геноциду"
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06.09.2026 01:25 Ответить
+21
"Наголосив на необхідності усунення всіх першопричин війни" - тобто треба усунути путiна, ну так нiхто не проти
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06.09.2026 01:36 Ответить
+14
Вітьок і зятьок везуть у Київ декларацію про капітуляцію.
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06.09.2026 04:10 Ответить

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