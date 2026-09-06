Уиткофф назвал встречу с Путиным "одним из самых запоминающихся моментов" в жизни

Специальный посланник Дональда Трампа Стив Уиткофф во время встречи с Владимиром Путиным в Кремле назвал общение с российским диктатором "одним из лучших и самых запоминающихся" моментов в своей жизни.

Заявления Виткоффа цитируют российские СМИ, сообщает Цензор.НЕТ.

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Подробности

В начале встречи Виткофф рассказал, что перед началом переговоров ждал за дверью кабинета вместе с Джаредом Кушнером, помощником Путина Юрием Ушаковым и российским переговорщиком Кириллом Дмитриевым.

"Мы говорили о том, что, когда выйдем на пенсию, у нас будет очень много историй, которые мы сможем вспомнить, и общение с вами будет одним из лучших и самых запоминающихся", - сказал Виткофф российскому диктатору.

Он также поблагодарил Путина за помощь в возвращении в США американца Роберта Гилмана, отметив, что его семья благодарна не только Трампу, но и главе Кремля.

Со своей стороны, Путин заявил, что такие контакты между Москвой и Вашингтоном "всегда идут на пользу", и похвалил Трампа за его дальнейшие попытки "достичь урегулирования войны".

Что предшествовало

Ранее сообщалось, что спецпредставитель президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф и зять Трампа Джаред Кушнер прибыли в Москву.

В Кремле Уиткофф и Кушнер встретились с российским диктатором Владимиром Путиным.

Переговоры длились более трёх часов.

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