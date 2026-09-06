Трамп полон решимости положить конец войне, - Кушнер

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Специальный посланник президента США Джаред Кушнер, находясь в Киеве, заявил, что президент США Дональд Трамп "полон решимости" положить конец войне РФ против Украины и остановить гибель людей.

Об этом он сказал в заявлениях для СМИ после первого раунда переговоров, цитирует "ТСН", сообщает Цензор.НЕТ.

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Заявление Кушнера

Кушнер заявил, что проблема остается "очень, очень сложной и запутанной", однако ее необходимо решить.

По его словам, целью переговоров должно быть не просто прекращение войны, но и создание условий для "долгосрочного, прочного мира".

"Это очень, очень сложная и запутанная проблема, но она стоит того, чтобы ее решить — не просто найти способ завершить нынешнюю войну, а создать надлежащие условия и договоренности для долгосрочного, прочного мира", — сказал спецпредставитель Трампа.

Он добавил, что такой мир должен дать Украине возможность восстанавливаться и развиваться после многих лет войны.

Кушнер также отметил, что президент Трамп "полон решимости" положить конец войне и остановить гибель людей.

"Поэтому он полон решимости положить конец этой войне, остановить гибель людей, принести облегчение семьям и, надеемся, заняться тем, что он любит больше всего — сосредоточиться на инвестициях и бизнес-возможностях", — сказал Кушнер.

По его словам, экономическое сотрудничество может способствовать сближению стран и создать новые возможности для Украины и Европы.

Заявление Уиткоффа

В свою очередь Стив Уиткофф назвал встречу "содержательной и важной".

"Я бы сказал, что у нас состоялся очень содержательный разговор — основательный, важный, и мы полны надежды и готовы продолжать работу сегодня столько, сколько понадобится", — сказал он.

По словам Уиткоффа, США настроены продолжать переговорный процесс и ищут возможности для продвижения вопросов внешней безопасности.

Отдельно он отметил взаимодействие американской стороны с партнерами из Германии, Франции и Великобритании.

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Что известно о визите в Киев

Напомним, ранее сообщалось, что Уиткофф и Кушнер прибыли в Украину.

Помимо специальных посланников президента США Дональда Трампа, в Украине с официальным визитом находятся представители европейских партнеров — Франции, Великобритании и Германии.

Зеленский начал встречу с посланниками Трампа Уиткоффом и Кушнером.

Впоследствии Зеленский сообщил, что начались переговоры с Уиткоффом и Кушнером.

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