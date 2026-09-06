Будут отдельные встречи: с Уиткоффом и Кушнером, а также с участием европейских переговорщиков, - Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что сначала состоятся переговоры со специальными посланниками президента США Дональда Трампа Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером, а затем - с участием европейских переговорщиков.
Об этом он заявил перед началом встреч, передает Цензор.НЕТ.
"Ожидается одна сессия - наш разговор, затем еще одна сессия пройдет с европейскими (представителями, - ред.). Несколько важных сессий", - отметил Зеленский.
Что известно о визите в Киев
- Напомним, ранее сообщалось, что Уиткофф и Кушнер прибыли в Украину.
- Помимо спецпосланцев президента США Дональда Трампа, в Украине с официальным визитом находятся представители европейских партнеров - Франции, Великобритании и Германии.
- Зеленский начал встречу с посланниками Трампа Уиткоффом и Кушнером.
- Впоследствии Зеленский сообщил, что начались переговоры с Уиткоффом и Кушнером.
Что предшествовало?
- Ранее сообщалось, что спецпредставитель президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф и зять Трампа Джаред Кушнер прибыли в Москву.
- В Кремле Уиткофф и Кушнер встретились с российским диктатором Владимиром Путиным.
- Переговоры длились более трех часов.
Топ комментарии
+5 Djohn Vendeta #621892
показать весь комментарий06.09.2026 16:02 Ответить Ссылка
+3 Степан Черниш
показать весь комментарий06.09.2026 16:01 Ответить Ссылка
+2 Tiamat
показать весь комментарий06.09.2026 15:59 Ответить Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль