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Новости Визит Уиткоффа и Кушнера в Украину
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Будут отдельные встречи: с Уиткоффом и Кушнером, а также с участием европейских переговорщиков, - Зеленский

Зеленский, Виткофф и Кушнер

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что сначала состоятся переговоры со специальными посланниками президента США Дональда Трампа Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером, а затем - с участием европейских переговорщиков.

Об этом он заявил перед началом встреч, передает Цензор.НЕТ.

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"Ожидается одна сессия - наш разговор, затем еще одна сессия пройдет с европейскими (представителями, - ред.). Несколько важных сессий", - отметил Зеленский.

Что известно о визите в Киев

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Что предшествовало?

  • Ранее сообщалось, что спецпредставитель президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф и зять Трампа Джаред Кушнер прибыли в Москву.
  • В Кремле Уиткофф и Кушнер встретились с российским диктатором Владимиром Путиным.
  • Переговоры длились более трех часов.

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Автор: 

Зеленский Владимир (25728) Кушнер Джаред (113) Стив Уиткофф (346)
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Топ комментарии
+5
Ось ціх еврокуколдів ліквідаторів України, які "пліч о пліч і стільки скільки потрібно" треба гнати сцаними тряпками.
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06.09.2026 16:02 Ответить
+3
Давай, артист! Дай країні мир і провалюй. Ми всі пробачимо.
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06.09.2026 16:01 Ответить
+2
Хоч би капітуляцію не подписав наш президент.
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06.09.2026 15:59 Ответить

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