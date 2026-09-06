Будут отдельные встречи: с Уиткоффом и Кушнером, а также с участием европейских переговорщиков, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что сначала состоятся переговоры со специальными посланниками президента США Дональда Трампа Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером, а затем - с участием европейских переговорщиков.

Об этом он заявил перед началом встреч, передает Цензор.НЕТ.

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"Ожидается одна сессия - наш разговор, затем еще одна сессия пройдет с европейскими (представителями, - ред.). Несколько важных сессий", - отметил Зеленский.

Что известно о визите в Киев

Напомним, ранее сообщалось, что Уиткофф и Кушнер прибыли в Украину.

Помимо спецпосланцев президента США Дональда Трампа, в Украине с официальным визитом находятся представители европейских партнеров - Франции, Великобритании и Германии.

Зеленский начал встречу с посланниками Трампа Уиткоффом и Кушнером.

Впоследствии Зеленский сообщил, что начались переговоры с Уиткоффом и Кушнером.

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Что предшествовало?

Ранее сообщалось, что спецпредставитель президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф и зять Трампа Джаред Кушнер прибыли в Москву.

В Кремле Уиткофф и Кушнер встретились с российским диктатором Владимиром Путиным.

Переговоры длились более трех часов.

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