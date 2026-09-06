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Новини Візит Віткоффа та Кушнера в Україну
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Будуть окремі зустрічі: з Віткоффом і Кушнером та за участі європейських перемовників, - Зеленський

Зеленський Віткофф та Кушнер

Президент України Володимир Зеленський розповів, що спершу відбудуться переговори зі спецпосланцями президента США Дональда Трампа Стівом Віткоффом і Джаредом Кушнером, а потім - за участі європейських перемовників.

Про це він сказав перед початком зустрічей, передає Цензор.НЕТ.

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"Очікується одна сесія – наша розмова, потім ще одна сесія буде з європейськими (представниками, - ред.). Кілька сесій важливих", – зазначив Зеленський.

Що відомо про візит до Києва

Також дивіться: Україна підготувала пропозиції: Зеленський провів нараду з переговорною групою перед зустріччю з посланцями Трампа. ФОТОрепортаж

Що передувало?

  • Раніше повідомлялося, що спецпредставник президента США Дональда Трампа Стів Віткофф та зять Трампа Джаред Кушнер прибули до Москви.
  • У Кремлі Віткофф і Кушнер зустрілися з російським диктатором Володимиром Путіним.
  • Переговори тривали понад три години.

Також читайте: Віткофф і Кушнер пообіцяли використати під час зустрічей у Києві "оцінки Путіна щодо шляхів припинення війни", - Ушаков

Автор: 

Зеленський Володимир (26881) Кушнер Джаред (109) Віткофф Стів (344)
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Топ коментарі
+5
Ось ціх еврокуколдів ліквідаторів України, які "пліч о пліч і стільки скільки потрібно" треба гнати сцаними тряпками.
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06.09.2026 16:02 Відповісти
+3
Давай, артист! Дай країні мир і провалюй. Ми всі пробачимо.
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06.09.2026 16:01 Відповісти
+2
Хоч би капітуляцію не подписав наш президент.
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06.09.2026 15:59 Відповісти

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