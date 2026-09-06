Будуть окремі зустрічі: з Віткоффом і Кушнером та за участі європейських перемовників, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський розповів, що спершу відбудуться переговори зі спецпосланцями президента США Дональда Трампа Стівом Віткоффом і Джаредом Кушнером, а потім - за участі європейських перемовників.

Про це він сказав перед початком зустрічей, передає Цензор.НЕТ.

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"Очікується одна сесія – наша розмова, потім ще одна сесія буде з європейськими (представниками, - ред.). Кілька сесій важливих", – зазначив Зеленський.

Що відомо про візит до Києва

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Віткофф і Кушнер прибули до України.

Окрім спецпосланців президента США Дональда Трампа, в Україні з офіційним візитом перебувають представники європейських партнерів - Франції, Великої Британії та Німеччини.

Зеленський розпочав зустріч із посланцями Трампа Віткоффом і Кушнером.

Згодом Зеленський повідомив, що почалися перемовини з Віткоффом і Кушнером.

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Що передувало?

Раніше повідомлялося, що спецпредставник президента США Дональда Трампа Стів Віткофф та зять Трампа Джаред Кушнер прибули до Москви.

У Кремлі Віткофф і Кушнер зустрілися з російським диктатором Володимиром Путіним.

Переговори тривали понад три години.

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