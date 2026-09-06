Будуть окремі зустрічі: з Віткоффом і Кушнером та за участі європейських перемовників, - Зеленський
Президент України Володимир Зеленський розповів, що спершу відбудуться переговори зі спецпосланцями президента США Дональда Трампа Стівом Віткоффом і Джаредом Кушнером, а потім - за участі європейських перемовників.
Про це він сказав перед початком зустрічей, передає Цензор.НЕТ.
"Очікується одна сесія – наша розмова, потім ще одна сесія буде з європейськими (представниками, - ред.). Кілька сесій важливих", – зазначив Зеленський.
Що відомо про візит до Києва
- Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Віткофф і Кушнер прибули до України.
- Окрім спецпосланців президента США Дональда Трампа, в Україні з офіційним візитом перебувають представники європейських партнерів - Франції, Великої Британії та Німеччини.
- Зеленський розпочав зустріч із посланцями Трампа Віткоффом і Кушнером.
- Згодом Зеленський повідомив, що почалися перемовини з Віткоффом і Кушнером.
Що передувало?
- Раніше повідомлялося, що спецпредставник президента США Дональда Трампа Стів Віткофф та зять Трампа Джаред Кушнер прибули до Москви.
- У Кремлі Віткофф і Кушнер зустрілися з російським диктатором Володимиром Путіним.
- Переговори тривали понад три години.
Топ коментарі
+5 Djohn Vendeta #621892
показати весь коментар06.09.2026 16:02 Відповісти Посилання
+3 Степан Черниш
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+2 Tiamat
показати весь коментар06.09.2026 15:59 Відповісти Посилання
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