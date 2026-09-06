Трамп сповнений рішучості покласти край війні, - Кушнер

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Спецпосланець президента США Джаред Кушнер, перебуваючи у Києві, заявив, що президент США Дональд Трамп "сповнений рішучості" покласти край війні РФ проти України та зупинити загибель людей.

Про це він сказав у заявах для ЗМІ після першого раунду перемовин, цитує "ТСН", повідомляє Цензор.НЕТ.

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Заява Кушнера

Кушнер заявив, що проблема залишається "дуже, дуже складною й заплутаною", однак її необхідно вирішити.

За його словами, метою переговорів має бути не просто припинення війни, а й створення умов для "довгострокового, тривалого миру".

"Це дуже, дуже складна й заплутана проблема, але вона варта того, щоб її вирішити — не просто знайти спосіб завершити нинішню війну, а створити належні умови та домовленості для довгострокового, тривалого миру", - сказав спецпредставник Трампа.

Він додав, що такий мир має дати Україні можливість відновлюватися та розвиватися після років війни.

Кушнер також зазначив, що президент Трамп "сповнений рішучості" покласти край війні та зупинити загибель людей.

"Тож він сповнений рішучості покласти край цій війні, зупинити загибель людей, принести полегшення родинам і, сподіваємося, зайнятися тим, що він любить найбільше — зосередитися на інвестиціях та бізнес-можливостях", — сказав Кушнер.

За його словами, економічна співпраця може сприяти зближенню країн і створити нові можливості для України та Європи.

Заява Віткоффа

Своєю чергою Стів Віткофф назвав зустріч "змістовною та важливою".

"Я сказав би, що у нас відбулася дуже змістовна розмова — ґрунтовна, важлива, і ми дуже обнадіяні та готові продовжувати роботу сьогодні стільки, скільки знадобиться",- сказав він.

За словами Віткоффа, США налаштовані продовжувати переговорний процес і шукають можливості для просування питань зовнішньої безпеки.

Окремо він відзначив взаємодію американської сторони з партнерами з Німеччини, Франції та Великої Британії.

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Що відомо про візит до Києва

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Віткофф і Кушнер прибули до України.

Окрім спецпосланців президента США Дональда Трампа, в Україні з офіційним візитом перебувають представники європейських партнерів - Франції, Великої Британії та Німеччини.

Зеленський розпочав зустріч із посланцями Трампа Віткоффом і Кушнером.

Згодом Зеленський повідомив, що почалися перемовини з Віткоффом і Кушнером.

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