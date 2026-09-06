Зеленский начал встречу с посланниками Трампа Уиткоффом и Кушнером. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Президент Украины Владимир Зеленский уже приступил к встрече со специальными посланниками президента США Дональда Трампа Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на видеотрансляцию встречи.

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Встреча Зеленского с Уиткоффом и Кушнером

Глава государства встретил американских гостей у стен Софии Киевской.





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"Россияне не позволили американской делегации прилететь на самолетах, хотя наши аэропорты были готовы", - отметил он.

Как сообщалось, Уиткофф и Кушнер прибыли в Украину.

Что этому предшествовало?

Ранее сообщалось, что спецпредставитель президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф и зять Трампа Джаред Кушнер прибыли в Москву.

В Кремле Уиткофф и Кушнер встретились с российским диктатором Владимиром Путиным.

Переговоры длились более трех часов.

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