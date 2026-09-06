Зеленский начал встречу с посланниками Трампа Уиткоффом и Кушнером. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Президент Украины Владимир Зеленский уже приступил к встрече со специальными посланниками президента США Дональда Трампа Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на видеотрансляцию встречи.
Встреча Зеленского с Уиткоффом и Кушнером
Глава государства встретил американских гостей у стен Софии Киевской.
"Россияне не позволили американской делегации прилететь на самолетах, хотя наши аэропорты были готовы", - отметил он.
Как сообщалось, Уиткофф и Кушнер прибыли в Украину.
Что этому предшествовало?
- Ранее сообщалось, что спецпредставитель президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф и зять Трампа Джаред Кушнер прибыли в Москву.
- В Кремле Уиткофф и Кушнер встретились с российским диктатором Владимиром Путиным.
- Переговоры длились более трех часов.
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оті 28 пунктів капітуляції, зазвучали якось по іншому, в цей раз?
а чим будеш пригощати піндосів?
борщем, варениками, голубцями з узваром, чи фаршмаком з мацой та шнапсом?