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Новости Визит Уиткоффа и Кушнера в Украину
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Зеленский начал встречу с посланниками Трампа Уиткоффом и Кушнером. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Президент Украины Владимир Зеленский уже приступил к встрече со специальными посланниками президента США Дональда Трампа Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на видеотрансляцию встречи.

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Встреча Зеленского с Уиткоффом и Кушнером

Глава государства встретил американских гостей у стен Софии Киевской.


Зеленский, Виткофф и Кушнер

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина подготовила предложения: Зеленский провел совещание с переговорной группой перед встречей с посланниками Трампа. ФОТОрепортаж

"Россияне не позволили американской делегации прилететь на самолетах, хотя наши аэропорты были готовы", - отметил он.

Как сообщалось, Уиткофф и Кушнер прибыли в Украину.

Что этому предшествовало?

  • Ранее сообщалось, что спецпредставитель президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф и зять Трампа Джаред Кушнер прибыли в Москву.
  • В Кремле Уиткофф и Кушнер встретились с российским диктатором Владимиром Путиным.
  • Переговоры длились более трех часов.

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Автор: 

Зеленский Владимир (25728) Кушнер Джаред (113) Стив Уиткофф (346)
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Топ комментарии
+14
Як би зреагували євреї, якби долю Ізраїлю вирішували три українці?
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06.09.2026 13:57 Ответить
+11
тобто!
оті 28 пунктів капітуляції, зазвучали якось по іншому, в цей раз?

а чим будеш пригощати піндосів?
борщем, варениками, голубцями з узваром, чи фаршмаком з мацой та шнапсом?
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06.09.2026 13:55 Ответить
+10
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06.09.2026 13:55 Ответить

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