Зеленський розпочав зустріч із посланцями Трампа Віткоффом і Кушнером. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Президент України Володимир Зеленський вже розпочав зустріч із спецпосланцями президента США Дональда Трампа Стівом Віткоффом і Джаредом Кушнером.

Про це повідомяє Цензор.НЕТ із посиланням на відеотрансляцію зустрічі.

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Зустріч Зеленського з Віткоффом і Кушнером

Глава держави зустрів американських гостей біля стін Софії Київської.





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"Росіяни не дали американській делегації прилетіти літаками, хоча наші аеропорти були готові", - зазначив він.

Як повідомлялося, Віткофф і Кушнер прибули до України.

Що передувало?

Раніше повідомлялося, що спецпредставник президента США Дональда Трампа Стів Віткофф та зять Трампа Джаред Кушнер прибули до Москви.

У Кремлі Віткофф і Кушнер зустрілися з російським диктатором Володимиром Путіним.

Переговори тривали понад три години.

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