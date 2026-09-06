УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
13377 відвідувачів онлайн
Новини Візит Віткоффа та Кушнера в Україну
4 343 60

Зеленський розпочав зустріч із посланцями Трампа Віткоффом і Кушнером. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Президент України Володимир Зеленський вже розпочав зустріч із спецпосланцями президента США Дональда Трампа Стівом Віткоффом і Джаредом Кушнером.

Про це повідомяє Цензор.НЕТ із посиланням на відеотрансляцію зустрічі.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Зустріч Зеленського з Віткоффом і Кушнером

Глава держави зустрів американських гостей біля стін Софії Київської.

Зеленський Віткофф та Кушнер
Зеленський Віткофф та Кушнер

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україна підготувала пропозиції: Зеленський провів нараду з переговорною групою перед зустріччю з посланцями Трампа. ФОТОрепортаж

"Росіяни не дали американській делегації прилетіти літаками, хоча наші аеропорти були готові", - зазначив він.

Як повідомлялося, Віткофф і Кушнер прибули до України.

Що передувало?

  • Раніше повідомлялося, що спецпредставник президента США Дональда Трампа Стів Віткофф та зять Трампа Джаред Кушнер прибули до Москви.
  • У Кремлі Віткофф і Кушнер зустрілися з російським диктатором Володимиром Путіним.
  • Переговори тривали понад три години.

Також читайте: Віткофф і Кушнер пообіцяли використати під час зустрічей у Києві "оцінки Путіна щодо шляхів припинення війни", - Ушаков

Автор: 

Зеленський Володимир (26881) Кушнер Джаред (109) Віткофф Стів (344)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+14
Як би зреагували євреї, якби долю Ізраїлю вирішували три українці?
показати весь коментар
06.09.2026 13:57 Відповісти
+11
тобто!
оті 28 пунктів капітуляції, зазвучали якось по іншому, в цей раз?

а чим будеш пригощати піндосів?
борщем, варениками, голубцями з узваром, чи фаршмаком з мацой та шнапсом?
показати весь коментар
06.09.2026 13:55 Відповісти
+10
показати весь коментар
06.09.2026 13:55 Відповісти

Завантаження...

 
 