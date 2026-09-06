Зеленський розпочав зустріч із посланцями Трампа Віткоффом і Кушнером. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Президент України Володимир Зеленський вже розпочав зустріч із спецпосланцями президента США Дональда Трампа Стівом Віткоффом і Джаредом Кушнером.
Про це повідомяє Цензор.НЕТ із посиланням на відеотрансляцію зустрічі.
Зустріч Зеленського з Віткоффом і Кушнером
Глава держави зустрів американських гостей біля стін Софії Київської.
"Росіяни не дали американській делегації прилетіти літаками, хоча наші аеропорти були готові", - зазначив він.
Як повідомлялося, Віткофф і Кушнер прибули до України.
Що передувало?
- Раніше повідомлялося, що спецпредставник президента США Дональда Трампа Стів Віткофф та зять Трампа Джаред Кушнер прибули до Москви.
- У Кремлі Віткофф і Кушнер зустрілися з російським диктатором Володимиром Путіним.
- Переговори тривали понад три години.
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оті 28 пунктів капітуляції, зазвучали якось по іншому, в цей раз?
а чим будеш пригощати піндосів?
борщем, варениками, голубцями з узваром, чи фаршмаком з мацой та шнапсом?