Зеленский подготовил Уиткоффу и Кушнеру подарок – футболки с надписью "Киевский режим", – журналистка Середа
Президент Украины Владимир Зеленский подготовил подарок для специальных представителей президента США Стивена Уиткоффа и Джареда Кушнера — футболки с надписью "Киевский режим".
Об этом в социальной сети Facebook сообщила журналистка BBC News Украина София Середа, передает Цензор.НЕТ.
Подарок для спецпредставителей Трампа
"Киевский режим". Футболки с такой надписью Владимир Зеленский подготовил в качестве подарка спецпосланникам Трампа Стивену Уиткоффу и Джареду Кушнеру. Перед этим, как говорит пресс-секретарь президента Сергей Никфоров, Владимир Зеленский показал их одному из членов украинской переговорной команды Давиду Арахамии", — написала журналистка.
Что известно о визите в Киев
- Напомним, ранее сообщалось, что Уиткофф и Кушнер прибыли в Украину.
- Помимо специальных посланников президента США Дональда Трампа, в Украине с официальным визитом находятся представители европейских партнеров — Франции, Великобритании и Германии.
- Зеленский начал встречу с посланниками Трампа Уиткоффом и Кушнером.
- Впоследствии Зеленский сообщил, что начались переговоры с Уиткоффом и Кушнером.
- Спецпосланник президента США Джаред Кушнер, находясь в Киеве, заявил, что президент США Дональд Трамп "полон решимости" положить конец войне РФ против Украины и остановить гибель людей.
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