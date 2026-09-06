Зеленский подготовил Уиткоффу и Кушнеру подарок – футболки с надписью "Киевский режим", – журналистка Середа

Президент Украины Владимир Зеленский подготовил подарок для специальных представителей президента США Стивена Уиткоффа и Джареда Кушнера — футболки с надписью "Киевский режим".

Об этом в социальной сети Facebook сообщила журналистка BBC News Украина София Середа, передает Цензор.НЕТ.

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Подарок для спецпредставителей Трампа

"Киевский режим". Футболки с такой надписью Владимир Зеленский подготовил в качестве подарка спецпосланникам Трампа Стивену Уиткоффу и Джареду Кушнеру. Перед этим, как говорит пресс-секретарь президента Сергей Никфоров, Владимир Зеленский показал их одному из членов украинской переговорной команды Давиду Арахамии", — написала журналистка.

Что известно о визите в Киев

Напомним, ранее сообщалось, что Уиткофф и Кушнер прибыли в Украину.

Помимо специальных посланников президента США Дональда Трампа, в Украине с официальным визитом находятся представители европейских партнеров — Франции, Великобритании и Германии.

Зеленский начал встречу с посланниками Трампа Уиткоффом и Кушнером.

Впоследствии Зеленский сообщил, что начались переговоры с Уиткоффом и Кушнером.

Спецпосланник президента США Джаред Кушнер, находясь в Киеве, заявил, что президент США Дональд Трамп "полон решимости" положить конец войне РФ против Украины и остановить гибель людей.

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