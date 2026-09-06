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Новости Визит Уиткоффа и Кушнера в Украину
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Зеленский подготовил Уиткоффу и Кушнеру подарок – футболки с надписью "Киевский режим", – журналистка Середа

переговоры с американской делегацией

Президент Украины Владимир Зеленский подготовил подарок для специальных представителей президента США Стивена Уиткоффа и Джареда Кушнера — футболки с надписью "Киевский режим".

Об этом в социальной сети Facebook сообщила журналистка BBC News Украина София Середа, передает Цензор.НЕТ.

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Подарок для спецпредставителей Трампа 

"Киевский режим". Футболки с такой надписью Владимир Зеленский подготовил в качестве подарка спецпосланникам Трампа Стивену Уиткоффу и Джареду Кушнеру. Перед этим, как говорит пресс-секретарь президента Сергей Никфоров, Владимир Зеленский показал их одному из членов украинской переговорной команды Давиду Арахамии", — написала журналистка.

сообщение

Что известно о визите в Киев

  • Напомним, ранее сообщалось, что Уиткофф и Кушнер прибыли в Украину.
  • Помимо специальных посланников президента США Дональда Трампа, в Украине с официальным визитом находятся представители европейских партнеров — Франции, Великобритании и Германии.
  • Зеленский начал встречу с посланниками Трампа Уиткоффом и Кушнером.
  • Впоследствии Зеленский сообщил, что начались переговоры с Уиткоффом и Кушнером.
  • Спецпосланник президента США Джаред Кушнер, находясь в Киеве, заявил, что президент США Дональд Трамп "полон решимости" положить конец войне РФ против Украины и остановить гибель людей.

Читайте также: Трамп полон решимости положить конец войне, - Кушнер

Автор: 

Зеленский Владимир (25728) Кушнер Джаред (113) подарок (129) Стив Уиткофф (346)
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Топ комментарии
+17
Цирк продовжується. Зе вважає що це так кумедно, що вони повинні от сміху по полу валятися.
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06.09.2026 19:05 Ответить
+11
Київський в нас був до 19.
Зараз криворагульний.
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06.09.2026 19:06 Ответить
+8
Краще би на футболках тексти від записів НАБУ були.
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06.09.2026 19:06 Ответить

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