Зеленський підготував Віткоффу та Кушнеру подарунок – футболки з написом "Київський режим", - журналістка Середа

Президент України Володимир Зеленський підготував подарунок для спецпредставників президента США Стівена Віткоффа та Джареда Кушнера — футболки з написом "Київський режим".

Про це в соцмережі фейсбук повідомила журналістка BBC News Україна Софія Середа, інформує Цензор.НЕТ.

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Подарунок для спецпредставників Трампа

""Київський режим". Футболки із таким написом Володимир Зеленський підготував як подарунок спецпосланцям Трампа Стівену Вітфкоффу та Джареду Кушнеру. Перед цим, як каже речник президента Сергій Нікфоров, Володимир Зеленський показав їм її на одному із членів української переговорної команди Давиду Арахамії", - написала журналістка.

Що відомо про візит до Києва

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Віткофф і Кушнер прибули до України.

Окрім спецпосланців президента США Дональда Трампа, в Україні з офіційним візитом перебувають представники європейських партнерів - Франції, Великої Британії та Німеччини.

Зеленський розпочав зустріч із посланцями Трампа Віткоффом і Кушнером.

Згодом Зеленський повідомив, що почалися перемовини з Віткоффом і Кушнером.

Спецпосланець президента США Джаред Кушнер, перебуваючи у Києві, заявив, що президент США Дональд Трамп "сповнений рішучості" покласти край війні РФ проти України та зупинити загибель людей.

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