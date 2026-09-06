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Новини Мирні перемовини Візит Віткоффа та Кушнера в Україну
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Україна, США та Європа наступного тижня обговорять нові ідеї щодо завершення війни, - Зеленський

перемовини
Фото: Суспільне

Президент України Володимир Зеленський заявив, що наступного тижня Україна, США та Європа обговорять нові ідеї щодо завершення війни.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це глава держави заявив після переговорів зі спецпосланцями президента США Дональда Трампа.

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Україна, США та Європа обговорять нові ідеї

За словами Зеленського, під час сьогоднішніх переговорів сторони обговорили кілька нових ідей. Тепер їх мають детально проаналізувати.

"Найближчі тижні буде можливість у нас — Україна, Америка, Європа — проговорити деякі деталі, які сьогодні голосно не хочеться говорити", — заявив президент.

Зеленський пояснив, що перед оприлюдненням деталей потрібно зрозуміти, які конкретні кроки можливі. Також необхідно оцінити, чи справді вони наблизять Україну до миру.

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Зеленський: Позиція щодо Донбасу залишається незмінною

Також президент наголосив, що питання Донбасу стосується не лише конкретного регіону. За його словами, фактично йдеться про всю війну та її результат.

"Питання Донбасу — це не питання тільки Донбасу. Між нами, я вважаю, це питання цієї війни", — заявив Зеленський.

Він зазначив, що Донбас залишається територіальною ціллю Росії. Водночас сильна позиція ЗСУ на полі бою дає Україні можливість вести дипломатію без ультиматумів.

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Що відомо про візит до Києва

  • Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Віткофф і Кушнер прибули до України.
  • Окрім спецпосланців президента США Дональда Трампа, в Україні з офіційним візитом перебувають представники європейських партнерів - Франції, Великої Британії та Німеччини.
  • Зеленський розпочав зустріч із посланцями Трампа Віткоффом і Кушнером.
  • Згодом Зеленський повідомив, що почалися перемовини з Віткоффом і Кушнером.
  • Спецпосланець президента США Джаред Кушнер, перебуваючи у Києві, заявив, що президент США Дональд Трамп "сповнений рішучості" покласти край війні РФ проти України та зупинити загибель людей.

Автор: 

Зеленський Володимир (26881) Кушнер Джаред (109) перемовини (3841) Віткофф Стів (362)
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Топ коментарі
+6
Хлебало яке наїв не двушках, оцей іуда буде вимагати продовження війни, бо без неї йому тупо гайка, повний зашквар з королевами, двушками, династіями, повна дупа з мобілізацією але воно буде до останнього триматися за владу
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06.09.2026 19:49 Відповісти
+5
європа за продовження війни а то на них нападе пуйло
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06.09.2026 19:45 Відповісти
+5
Тобто менше красти, озброїти Україну і вбити ***** це не варіанти.
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06.09.2026 19:49 Відповісти

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