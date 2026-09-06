Україна, США та Європа наступного тижня обговорять нові ідеї щодо завершення війни, - Зеленський

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Президент України Володимир Зеленський заявив, що наступного тижня Україна, США та Європа обговорять нові ідеї щодо завершення війни.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це глава держави заявив після переговорів зі спецпосланцями президента США Дональда Трампа.

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Україна, США та Європа обговорять нові ідеї

За словами Зеленського, під час сьогоднішніх переговорів сторони обговорили кілька нових ідей. Тепер їх мають детально проаналізувати.

"Найближчі тижні буде можливість у нас — Україна, Америка, Європа — проговорити деякі деталі, які сьогодні голосно не хочеться говорити", — заявив президент.

Зеленський пояснив, що перед оприлюдненням деталей потрібно зрозуміти, які конкретні кроки можливі. Також необхідно оцінити, чи справді вони наблизять Україну до миру.

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Зеленський: Позиція щодо Донбасу залишається незмінною

Також президент наголосив, що питання Донбасу стосується не лише конкретного регіону. За його словами, фактично йдеться про всю війну та її результат.

"Питання Донбасу — це не питання тільки Донбасу. Між нами, я вважаю, це питання цієї війни", — заявив Зеленський.

Він зазначив, що Донбас залишається територіальною ціллю Росії. Водночас сильна позиція ЗСУ на полі бою дає Україні можливість вести дипломатію без ультиматумів.

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