Папа Римський про дипломатичні зусилля Трампа: Сподіваюся на конкретні результати

Папа Римський Лев XIV заявив, що дипломатичні зусилля останніх днів можуть допомогти відновити мирні переговори щодо України та привести до конкретних результатів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у дописі понтифіка в соціальній мережі Х.

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Лев XIV закликав припинити бойові дії

Папа Римський зазначив, що його серце єднається зі стражданнями українського народу, який роками живе у розпачі та страху.

Лев XIV вкотре закликав припинити бойові дії. Він наголосив на необхідності зупинити подальше руйнування та перейти до дипломатичного врегулювання.

"Я знову закликаю покласти край насильству, зупинити руйнування та відкрити серця для діалогу та миру!" – написав понтифік.

Окремо Папа відзначив дипломатичні зусилля, які активізувалися останніми днями. Він висловив сподівання, що вони створять умови для повернення сторін до переговорного процесу.

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Папа Римський висловив сподівання, що дипломатичні зусилля принесуть конкретні результати.

"Сподіваюся, що зусилля, докладені останніми днями для відновлення переговорів, принесуть конкретні результати та звільнять місце для дипломатії", – заявив Лев XIV.

Наприкінці звернення понтифік закликав вірян молитися за припинення воєн у світі.

"Молімося разом до Господа, щоб злагода запанувала у кожному конфлікті по всьому світу", – додав він.

Раніше спецпосланець президента США Джаред Кушнер, перебуваючи у Києві, заявив, що президент США Дональд Трамп "сповнений рішучості" покласти край війні РФ проти України та зупинити загибель людей.

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