Папа Римский о дипломатических усилиях Трампа: Надеюсь на конкретные результаты

Папа Римский Лев XIV заявил, что дипломатические усилия последних дней могут помочь возобновить мирные переговоры по Украине и привести к конкретным результатам.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в посте понтифика в социальной сети Х.

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Лев XIV призвал прекратить боевые действия

Папа Римский отметил, что его сердце солидарно со страданиями украинского народа, который годами живет в отчаянии и страхе.

Лев XIV в очередной раз призвал прекратить боевые действия. Он подчеркнул необходимость остановить дальнейшее разрушение и перейти к дипломатическому урегулированию.

"Я вновь призываю положить конец насилию, остановить разрушения и открыть сердца для диалога и мира!" — написал понтифик.

Отдельно Папа отметил дипломатические усилия, которые активизировались в последние дни. Он выразил надежду, что они создадут условия для возвращения сторон к переговорному процессу.

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Папа Римский выразил надежду, что дипломатические усилия принесут конкретные результаты.

"Надеюсь, что усилия, приложенные в последние дни для возобновления переговоров, принесут конкретные результаты и освободят место для дипломатии", — заявил Лев XIV.

В конце обращения понтифик призвал верующих молиться за прекращение войн в мире.

"Давайте вместе молиться Господу, чтобы согласие воцарилось в каждом конфликте по всему миру", — добавил он.

Ранее специальный посланник президента США Джаред Кушнер, находясь в Киеве, заявил, что президент США Дональд Трамп "полон решимости" положить конец войне РФ против Украины и остановить гибель людей.

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