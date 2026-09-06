Украина, США и Европа на следующей неделе обсудят новые идеи по завершению войны, - Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на следующей неделе Украина, США и Европа обсудят новые идеи по прекращению войны.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом глава государства заявил после переговоров со специальными посланниками президента США Дональда Трампа.
Украина, США и Европа обсудят новые идеи
По словам Зеленского, в ходе сегодняшних переговоров стороны обсудили несколько новых идей. Теперь их предстоит детально проанализировать.
"В ближайшие недели у нас — Украины, Америки, Европы — будет возможность обсудить некоторые детали, о которых сегодня не хочется говорить вслух", — заявил президент.
Зеленский пояснил, что перед обнародованием деталей нужно понять, какие конкретные шаги возможны. Также необходимо оценить, действительно ли они приблизят Украину к миру.
Зеленский: Позиция по Донбассу остается неизменной
Также президент подчеркнул, что вопрос Донбасса касается не только конкретного региона. По его словам, фактически речь идет обо всей войне и ее исходе.
"Вопрос Донбасса — это не вопрос только Донбасса. Между нами, я считаю, это вопрос этой войны", — заявил Зеленский.
Он отметил, что Донбасс остается территориальной целью России. В то же время сильная позиция ВСУ на поле боя дает Украине возможность вести дипломатию без ультиматумов.
Что известно о визите в Киев
- Напомним, ранее сообщалось, что Уиткофф и Кушнер прибыли в Украину.
- Помимо специальных посланников президента США Дональда Трампа, в Украине с официальным визитом находятся представители европейских партнеров — Франции, Великобритании и Германии.
- Зеленский начал встречу с посланниками Трампа Уиткоффом и Кушнером.
- Впоследствии Зеленский сообщил, что начались переговоры с Уиткоффом и Кушнером.
- Спецпосланник президента США Джаред Кушнер, находясь в Киеве, заявил, что президент США Дональд Трамп "полон решимости" положить конец войне РФ против Украины и остановить гибель людей.
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