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Новости Мирные переговоры Визит Уиткоффа и Кушнера в Украину
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Украина, США и Европа на следующей неделе обсудят новые идеи по завершению войны, - Зеленский

Владимир Зеленский рассказал о новых идеях по завершению войны

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на следующей неделе Украина, США и Европа обсудят новые идеи по прекращению войны.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом глава государства заявил после переговоров со специальными посланниками президента США Дональда Трампа.

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Украина, США и Европа обсудят новые идеи

По словам Зеленского, в ходе сегодняшних переговоров стороны обсудили несколько новых идей. Теперь их предстоит детально проанализировать.

"В ближайшие недели у нас — Украины, Америки, Европы — будет возможность обсудить некоторые детали, о которых сегодня не хочется говорить вслух", — заявил президент.

Зеленский пояснил, что перед обнародованием деталей нужно понять, какие конкретные шаги возможны. Также необходимо оценить, действительно ли они приблизят Украину к миру.

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Зеленский: Позиция по Донбассу остается неизменной

Также президент подчеркнул, что вопрос Донбасса касается не только конкретного региона. По его словам, фактически речь идет обо всей войне и ее исходе.

"Вопрос Донбасса — это не вопрос только Донбасса. Между нами, я считаю, это вопрос этой войны", — заявил Зеленский.

Он отметил, что Донбасс остается территориальной целью России. В то же время сильная позиция ВСУ на поле боя дает Украине возможность вести дипломатию без ультиматумов.

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Что известно о визите в Киев

  • Напомним, ранее сообщалось, что Уиткофф и Кушнер прибыли в Украину.
  • Помимо специальных посланников президента США Дональда Трампа, в Украине с официальным визитом находятся представители европейских партнеров — Франции, Великобритании и Германии.
  • Зеленский начал встречу с посланниками Трампа Уиткоффом и Кушнером.
  • Впоследствии Зеленский сообщил, что начались переговоры с Уиткоффом и Кушнером.
  • Спецпосланник президента США Джаред Кушнер, находясь в Киеве, заявил, что президент США Дональд Трамп "полон решимости" положить конец войне РФ против Украины и остановить гибель людей.

Автор: 

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Топ комментарии
+5
Тобто менше красти, озброїти Україну і вбити ***** це не варіанти.
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06.09.2026 19:49 Ответить
+5
Хлебало яке наїв не двушках, оцей іуда буде вимагати продовження війни, бо без неї йому тупо гайка, повний зашквар з королевами, двушками, династіями, повна дупа з мобілізацією але воно буде до останнього триматися за владу
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06.09.2026 19:49 Ответить
+3
європа за продовження війни а то на них нападе пуйло
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06.09.2026 19:45 Ответить

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