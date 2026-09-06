Украина, США и Европа на следующей неделе обсудят новые идеи по завершению войны, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на следующей неделе Украина, США и Европа обсудят новые идеи по прекращению войны.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом глава государства заявил после переговоров со специальными посланниками президента США Дональда Трампа.

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Украина, США и Европа обсудят новые идеи

По словам Зеленского, в ходе сегодняшних переговоров стороны обсудили несколько новых идей. Теперь их предстоит детально проанализировать.

"В ближайшие недели у нас — Украины, Америки, Европы — будет возможность обсудить некоторые детали, о которых сегодня не хочется говорить вслух", — заявил президент.

Зеленский пояснил, что перед обнародованием деталей нужно понять, какие конкретные шаги возможны. Также необходимо оценить, действительно ли они приблизят Украину к миру.

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Зеленский: Позиция по Донбассу остается неизменной

Также президент подчеркнул, что вопрос Донбасса касается не только конкретного региона. По его словам, фактически речь идет обо всей войне и ее исходе.

"Вопрос Донбасса — это не вопрос только Донбасса. Между нами, я считаю, это вопрос этой войны", — заявил Зеленский.

Он отметил, что Донбасс остается территориальной целью России. В то же время сильная позиция ВСУ на поле боя дает Украине возможность вести дипломатию без ультиматумов.

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