Трехстороннюю встречу могут объявить в ближайшее время, - Уиткофф

Спецпредставитель президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф заявил, что о проведении трехсторонней встречи может быть объявлено в ближайшее время.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Уиткофф сказал во время общения с журналистами после переговоров в Киеве.

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Уиткофф: Для достижения договоренностей сторонам придется пойти на компромиссы

По словам Уиткоффа, в ходе переговоров в Москве американская сторона добилась "значительного прогресса" и услышала новые идеи. Их представители США теперь привезли в Киев.

"Вы слышали, как президент Зеленский говорил о трехсторонней встрече, о которой, надеемся, будет объявлено в ближайшее время", — сказал Уиткофф.

Он отметил, что для достижения договоренностей обеим сторонам придется пойти на определенные компромиссы. Также необходимо будет сузить круг разногласий.

Уиткофф добавил, что США считают: необходимые составляющие для этого уже есть.

Ранее специальный посланник США Джаред Кушнер сообщил, что Трамп поручил подготовить пакет предложений по прекращению войны. В свою очередь Зеленский подчеркнул, что на следующей неделе Украина, США и Европа обсудят новые идеи по прекращению войны.

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Что известно о визите в Киев

Напомним, ранее сообщалось, что Уиткофф и Кушнер прибыли в Украину.

Помимо спецпосланцев президента США Дональда Трампа, в Украине с официальным визитом находятся представители европейских партнеров — Франции, Великобритании и Германии.

Зеленский начал встречу с посланниками Трампа Уиткоффом и Кушнером.

Впоследствии Зеленский сообщил, что начались переговоры с Уиткоффом и Кушнером.

Спецпосланник президента США Джаред Кушнер, находясь в Киеве, заявил, что президент США Дональд Трамп "полон решимости" положить конец войне РФ против Украины и остановить гибель людей.

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