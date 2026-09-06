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Новости Прекращение огня между Украиной и РФ Визит Уиткоффа и Кушнера в Украину
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Трамп поручил подготовить пакет предложений для завершения войны, - Кушнер

Кушнер, Виткофф
Фото: 24 Канал

Спецпосланник США Джаред Кушнер заявил, что президент Дональд Трамп стремится не просто остановить войну, а создать условия для долгосрочного мира и прекращения вражды между Украиной и Россией.

Об этом он сказал во время совместной пресс-конференции с президентом Владимиром Зеленским в Киеве, сообщает Цензор.НЕТ.

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Разработка "мирного пакета"

"Перерыв в боевых действиях, который мы наблюдали здесь, в Киеве, и в Москве в течение последних нескольких дней, — это, очевидно, хорошо. Но чего он (Трамп, — ред.) действительно стремится достичь — это ситуации, при которой между странами не будет никаких боевых действий, а оба государства смогут сосредоточиться на реализации своего огромного потенциала и найти способы извлекать выгоду друг из друга, а не враждовать между собой. Поэтому задача, которую президент Трамп поставил перед нами — перед Стивом и мной, — фактически создать "мирный пакет", — сказал Кушнер.

Он добавил, что над этим вместе с ним и Уиткоффом также работает значительная часть американской администрации, в частности вице-президент США Джей Ди Вэнс и госсекретарь Марко Рубио.

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Что известно о визите в Киев

  • Напомним, ранее сообщалось, что Уиткофф и Кушнер прибыли в Украину.
  • Помимо спецпосланцев президента США Дональда Трампа, в Украине с официальным визитом находятся представители европейских партнеров — Франции, Великобритании и Германии.
  • Зеленский начал встречу с посланниками Трампа Уиткоффом и Кушнером.
  • Впоследствии Зеленский сообщил, что начались переговоры с Уиткоффом и Кушнером.
  • Спецпосланник президента США Джаред Кушнер, находясь в Киеве, заявил, что президент США Дональд Трамп "полон решимости" положить конец войне РФ против Украины и остановить гибель людей.

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Автор: 

Кушнер Джаред (113) Трамп Дональд (8156) война в Украине (9089)
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Топ комментарии
+3
П#дофіл Краснов хоче знищення України і українців як народу це і так зрозуміло.
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06.09.2026 19:45 Ответить
+2
ти б синок не сидів в отій німеччині а їхав би сюди та пішов добровольцем под константинівку в окопи знищувати російських кацапів .. а воювати-дристати на теплому дивані у безпечному то підле діло
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06.09.2026 19:49 Ответить
+1
Пакет де кацапи і Україна будуть отримувати вигоду одна від одної - оце загилив - кінця краю не видно війні
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06.09.2026 19:48 Ответить

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