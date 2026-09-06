Трамп поручил подготовить пакет предложений для завершения войны, - Кушнер
Спецпосланник США Джаред Кушнер заявил, что президент Дональд Трамп стремится не просто остановить войну, а создать условия для долгосрочного мира и прекращения вражды между Украиной и Россией.
Об этом он сказал во время совместной пресс-конференции с президентом Владимиром Зеленским в Киеве, сообщает Цензор.НЕТ.
Разработка "мирного пакета"
"Перерыв в боевых действиях, который мы наблюдали здесь, в Киеве, и в Москве в течение последних нескольких дней, — это, очевидно, хорошо. Но чего он (Трамп, — ред.) действительно стремится достичь — это ситуации, при которой между странами не будет никаких боевых действий, а оба государства смогут сосредоточиться на реализации своего огромного потенциала и найти способы извлекать выгоду друг из друга, а не враждовать между собой. Поэтому задача, которую президент Трамп поставил перед нами — перед Стивом и мной, — фактически создать "мирный пакет", — сказал Кушнер.
Он добавил, что над этим вместе с ним и Уиткоффом также работает значительная часть американской администрации, в частности вице-президент США Джей Ди Вэнс и госсекретарь Марко Рубио.
Что известно о визите в Киев
- Напомним, ранее сообщалось, что Уиткофф и Кушнер прибыли в Украину.
- Помимо спецпосланцев президента США Дональда Трампа, в Украине с официальным визитом находятся представители европейских партнеров — Франции, Великобритании и Германии.
- Зеленский начал встречу с посланниками Трампа Уиткоффом и Кушнером.
- Впоследствии Зеленский сообщил, что начались переговоры с Уиткоффом и Кушнером.
- Спецпосланник президента США Джаред Кушнер, находясь в Киеве, заявил, что президент США Дональд Трамп "полон решимости" положить конец войне РФ против Украины и остановить гибель людей.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль