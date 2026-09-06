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Новини Припинення вогню між Україною та РФ Візит Віткоффа та Кушнера в Україну
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Трамп доручив підготувати пакет пропозицій для завершення війни, - Кушнер

Кушнер, Віткофф
Фото: 24 Канал

Спецпосланець США Джаред Кушнер заявив, що президент Дональд Трамп прагне не просто зупинити війну, а створити умови для довгострокового миру та припинення ворожнечі між Україною та Росією.

Про це він сказав під час спільної пресконференції з президентом Володимиром Зеленським у Києві, повідомляє Цензор.НЕТ.

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Розробка "мирного пакета"

"Пауза в бойових діях, яку ми спостерігали тут, у Києві, та в Москві протягом останніх кількох днів, — це, очевидно, добре. Але чого він (Трамп, - ред.) справді прагне досягти — це ситуації, за якої між країнами не буде жодних бойових дій, а обидві держави зможуть зосередитися на реалізації свого величезного потенціалу та знайти способи отримувати вигоду одна від одної, а не ворогувати між собою. Тому завдання, яке президент Трамп поставив перед нами — перед Стівом і мною, — фактично створити мирний пакет", - сказав Кушнер.

Він додав, що над цим разом із ним та Віткоффом також працює  значна частина американської адміністрації, зокрема віцепрезидент США Джей Ді Венс та держсекретар Марко Рубіо.

Дивіться також: Віткофф і Кушнер прибули до України. ВIДЕО

Що відомо про візит до Києва

  • Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Віткофф і Кушнер прибули до України.
  • Окрім спецпосланців президента США Дональда Трампа, в Україні з офіційним візитом перебувають представники європейських партнерів - Франції, Великої Британії та Німеччини.
  • Зеленський розпочав зустріч із посланцями Трампа Віткоффом і Кушнером.
  • Згодом Зеленський повідомив, що почалися перемовини з Віткоффом і Кушнером.
  • Спецпосланець президента США Джаред Кушнер, перебуваючи у Києві, заявив, що президент США Дональд Трамп "сповнений рішучості" покласти край війні РФ проти України та зупинити загибель людей.

Читайте також: Зеленський подякував Віткоффу та Кушнеру за візит: Ви спрацювали краще, ніж системи Patriot

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Кушнер Джаред (109) Трамп Дональд (8195) війна в Україні (9138)
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Топ коментарі
+4
П#дофіл Краснов хоче знищення України і українців як народу це і так зрозуміло.
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06.09.2026 19:45 Відповісти
+2
Пакет де кацапи і Україна будуть отримувати вигоду одна від одної - оце загилив - кінця краю не видно війні
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06.09.2026 19:48 Відповісти
+2
ти б синок не сидів в отій німеччині а їхав би сюди та пішов добровольцем под константинівку в окопи знищувати російських кацапів .. а воювати-дристати на теплому дивані у безпечному то підле діло
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06.09.2026 19:49 Відповісти

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