Трамп доручив підготувати пакет пропозицій для завершення війни, - Кушнер
Спецпосланець США Джаред Кушнер заявив, що президент Дональд Трамп прагне не просто зупинити війну, а створити умови для довгострокового миру та припинення ворожнечі між Україною та Росією.
Про це він сказав під час спільної пресконференції з президентом Володимиром Зеленським у Києві, повідомляє Цензор.НЕТ.
Розробка "мирного пакета"
"Пауза в бойових діях, яку ми спостерігали тут, у Києві, та в Москві протягом останніх кількох днів, — це, очевидно, добре. Але чого він (Трамп, - ред.) справді прагне досягти — це ситуації, за якої між країнами не буде жодних бойових дій, а обидві держави зможуть зосередитися на реалізації свого величезного потенціалу та знайти способи отримувати вигоду одна від одної, а не ворогувати між собою. Тому завдання, яке президент Трамп поставив перед нами — перед Стівом і мною, — фактично створити мирний пакет", - сказав Кушнер.
Він додав, що над цим разом із ним та Віткоффом також працює значна частина американської адміністрації, зокрема віцепрезидент США Джей Ді Венс та держсекретар Марко Рубіо.
Що відомо про візит до Києва
- Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Віткофф і Кушнер прибули до України.
- Окрім спецпосланців президента США Дональда Трампа, в Україні з офіційним візитом перебувають представники європейських партнерів - Франції, Великої Британії та Німеччини.
- Зеленський розпочав зустріч із посланцями Трампа Віткоффом і Кушнером.
- Згодом Зеленський повідомив, що почалися перемовини з Віткоффом і Кушнером.
- Спецпосланець президента США Джаред Кушнер, перебуваючи у Києві, заявив, що президент США Дональд Трамп "сповнений рішучості" покласти край війні РФ проти України та зупинити загибель людей.
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