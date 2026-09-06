Похоже, что война продлится и зимой, - Зеленский после переговоров со спецпосланцами Трампа
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что война, вероятно, продлится и зимой, поскольку на данный момент нет надежды на ее завершение в этот период.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом глава государства заявил после переговоров со специальными посланниками президента США Дональда Трампа.
Зеленский: Война, похоже, продлится зимой
По словам Зеленского, сегодня в Киеве состоялись три раунда переговоров с американской делегацией. Он отметил, что все они были конструктивными.
Президент отдельно отметил роль Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера, которые после переговоров в России прибыли в Украину.
"Они возобновили сегодня процесс переговоров", — подчеркнул Зеленский.
Стороны обсудили возможные форматы дальнейших переговоров и их возобновление после длительной паузы.
В то же время Зеленский подчеркнул, что пока нет надежды на завершение войны зимой. Поэтому, по его словам, по-прежнему важна дальнейшая поддержка американских и европейских партнеров.
Ранее Зеленский поблагодарил спецпредставителей президента США Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера за визит в Киев, отметив, что сам факт их пребывания в украинской столице положительно повлиял на ситуацию с безопасностью.
Что известно о визите в Киев
- Напомним, ранее сообщалось, что Уиткофф и Кушнер прибыли в Украину.
- Помимо специальных посланников президента США Дональда Трампа, в Украине с официальным визитом находятся представители европейских партнеров — Франции, Великобритании и Германии.
- Зеленский начал встречу с посланниками Трампа Уиткоффом и Кушнером.
- Впоследствии Зеленский сообщил, что начались переговоры с Уиткоффом и Кушнером.
- Спецпосланник президента США Джаред Кушнер, находясь в Киеве, заявил, что президент США Дональд Трамп "полон решимости" положить конец войне РФ против Украины и остановить гибель людей.
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