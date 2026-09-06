Похоже, что война продлится и зимой, - Зеленский после переговоров со спецпосланцами Трампа

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что война, вероятно, продлится и зимой, поскольку на данный момент нет надежды на ее завершение в этот период.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом глава государства заявил после переговоров со специальными посланниками президента США Дональда Трампа.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Зеленский: Война, похоже, продлится зимой

По словам Зеленского, сегодня в Киеве состоялись три раунда переговоров с американской делегацией. Он отметил, что все они были конструктивными.

Президент отдельно отметил роль Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера, которые после переговоров в России прибыли в Украину.

"Они возобновили сегодня процесс переговоров", — подчеркнул Зеленский.

Стороны обсудили возможные форматы дальнейших переговоров и их возобновление после длительной паузы.

В то же время Зеленский подчеркнул, что пока нет надежды на завершение войны зимой. Поэтому, по его словам, по-прежнему важна дальнейшая поддержка американских и европейских партнеров.

Ранее Зеленский поблагодарил спецпредставителей президента США Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера за визит в Киев, отметив, что сам факт их пребывания в украинской столице положительно повлиял на ситуацию с безопасностью.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Папа Римский о дипломатических усилиях Трампа: Надеюсь на конкретные результаты

Что известно о визите в Киев