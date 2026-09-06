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Новости Визит Уиткоффа и Кушнера в Украину
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Похоже, что война продлится и зимой, - Зеленский после переговоров со спецпосланцами Трампа

Зеленский о завершении войны

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что война, вероятно, продлится и зимой, поскольку на данный момент нет надежды на ее завершение в этот период.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом глава государства заявил после переговоров со специальными посланниками президента США Дональда Трампа.

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Зеленский: Война, похоже, продлится зимой

По словам Зеленского, сегодня в Киеве состоялись три раунда переговоров с американской делегацией. Он отметил, что все они были конструктивными.

Президент отдельно отметил роль Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера, которые после переговоров в России прибыли в Украину.

"Они возобновили сегодня процесс переговоров", — подчеркнул Зеленский.

Стороны обсудили возможные форматы дальнейших переговоров и их возобновление после длительной паузы.

В то же время Зеленский подчеркнул, что пока нет надежды на завершение войны зимой. Поэтому, по его словам, по-прежнему важна дальнейшая поддержка американских и европейских партнеров.

Ранее Зеленский поблагодарил спецпредставителей президента США Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера за визит в Киев, отметив, что сам факт их пребывания в украинской столице положительно повлиял на ситуацию с безопасностью.

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Что известно о визите в Киев

  • Напомним, ранее сообщалось, что Уиткофф и Кушнер прибыли в Украину.
  • Помимо специальных посланников президента США Дональда Трампа, в Украине с официальным визитом находятся представители европейских партнеров — Франции, Великобритании и Германии.
  • Зеленский начал встречу с посланниками Трампа Уиткоффом и Кушнером.
  • Впоследствии Зеленский сообщил, что начались переговоры с Уиткоффом и Кушнером.
  • Спецпосланник президента США Джаред Кушнер, находясь в Киеве, заявил, что президент США Дональд Трамп "полон решимости" положить конец войне РФ против Украины и остановить гибель людей.

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Кушнер Джаред (113) переговоры (6003) война в Украине (9089) Стив Уиткофф (346)
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Топ комментарии
+27
ППО нема і не буде, грошей фінансувати війну нема діра 27 млрд.$ і бажаючих її закрити нема, зброї яка б давала нам перевагу нема, чим прикрити передок від кабів нема, людей бажаючих воювати нема... зараз вибір або контрольований поганий мир Трампа, або невдовзі крах і хаотична капітуляція... Зеля вибір зробив...
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06.09.2026 19:30 Ответить
+21
Тобто вирішили таки красти до повного краху, а потім чхурнути, поки люди будуть намагатися вижити під час гуманітарної катастрофи, зрозуміло.
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06.09.2026 19:32 Ответить
+15
Можна й надалі їб..ти королев та красти мільйони! Війна, не зупиняйся. Ти прекрасна!
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06.09.2026 19:34 Ответить

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