Схоже, що війна триватиме також взимку, - Зеленський після перемовин зі спецпосланцями Трампа

Президент України Володимир Зеленський заявив, що війна, ймовірно, триватиме також узимку, оскільки наразі немає надії на її завершення в цей період.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це глава держави заявив після переговорів зі спецпосланцями президента США Дональда Трампа.

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Зеленський: Війна, схоже, триватиме взимку

За словами Зеленського, сьогодні у Києві відбулося три раунди переговорів з американською делегацією. Він зазначив, що всі вони були предметними.

Президент окремо відзначив роль Стіва Віткоффа та Джареда Кушнера, які після переговорів у Росії прибули до України.

"Вони відновили сьогодні процес перемовин", — наголосив Зеленський.

Сторони обговорили можливі формати подальших переговорів та їхнє відновлення після тривалої паузи.

Водночас Зеленський наголосив, що наразі немає надії на завершення війни взимку. Тому, за його словами, важливою залишається подальша підтримка американських та європейських партнерів.

Раніше Зеленський подякував спецпредставникам президента США Стіву Віткоффу та Джареду Кушнеру за візит в Київ, зауваживши, що сам факт їхнього перебування в українській столиці позитивно вплинув на безпекову ситуацію.

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Що відомо про візит до Києва