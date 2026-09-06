УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
17344 відвідувача онлайн
Новини Візит Віткоффа та Кушнера в Україну
5 977 101

Схоже, що війна триватиме також взимку, - Зеленський після перемовин зі спецпосланцями Трампа

Зеленський про завершення війни

Президент України Володимир Зеленський заявив, що війна, ймовірно, триватиме також узимку, оскільки наразі немає надії на її завершення в цей період.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це глава держави заявив після переговорів зі спецпосланцями президента США Дональда Трампа.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Зеленський: Війна, схоже, триватиме взимку

За словами Зеленського, сьогодні у Києві відбулося три раунди переговорів з американською делегацією. Він зазначив, що всі вони були предметними.

Президент окремо відзначив роль Стіва Віткоффа та Джареда Кушнера, які після переговорів у Росії прибули до України.

"Вони відновили сьогодні процес перемовин", — наголосив Зеленський.

Сторони обговорили можливі формати подальших переговорів та їхнє відновлення після тривалої паузи.

Водночас Зеленський наголосив, що наразі немає надії на завершення війни взимку. Тому, за його словами, важливою залишається подальша підтримка американських та європейських партнерів.

Раніше Зеленський подякував спецпредставникам президента США Стіву Віткоффу та Джареду Кушнеру за візит в Київ, зауваживши, що сам факт їхнього перебування в українській столиці позитивно вплинув на безпекову ситуацію.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Папа Римський про дипломатичні зусилля Трампа: Сподіваюся на конкретні результати

Що відомо про візит до Києва

  • Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Віткофф і Кушнер прибули до України.
  • Окрім спецпосланців президента США Дональда Трампа, в Україні з офіційним візитом перебувають представники європейських партнерів - Франції, Великої Британії та Німеччини.
  • Зеленський розпочав зустріч із посланцями Трампа Віткоффом і Кушнером.
  • Згодом Зеленський повідомив, що почалися перемовини з Віткоффом і Кушнером.
  • Спецпосланець президента США Джаред Кушнер, перебуваючи у Києві, заявив, що президент США Дональд Трамп "сповнений рішучості" покласти край війні РФ проти України та зупинити загибель людей.

Автор: 

Кушнер Джаред (109) перемовини (3841) війна в Україні (9138) Віткофф Стів (362)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+35
ППО нема і не буде, грошей фінансувати війну нема діра 27 млрд.$ і бажаючих її закрити нема, зброї яка б давала нам перевагу нема, чим прикрити передок від кабів нема, людей бажаючих воювати нема... зараз вибір або контрольований поганий мир Трампа, або невдовзі крах і хаотична капітуляція... Зеля вибір зробив...
показати весь коментар
06.09.2026 19:30 Відповісти
+25
Тобто вирішили таки красти до повного краху, а потім чхурнути, поки люди будуть намагатися вижити під час гуманітарної катастрофи, зрозуміло.
показати весь коментар
06.09.2026 19:32 Відповісти
+18
Можна й надалі їб..ти королев та красти мільйони! Війна, не зупиняйся. Ти прекрасна!
показати весь коментар
06.09.2026 19:34 Відповісти

Завантаження...

 
 