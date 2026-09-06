Віткофф: Моє завдання разом із Кушнером — зблизити позиції України та Росії і створити канали комунікації

Спецпосланець президента США Дональда Трампа Стів Віткофф заявив, що його головне завдання разом із Джаредом Кушнером — зблизити позиції України та Росії та створити між сторонами канали комунікації.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це Віткофф сказав на пресконференції у Києві в неділю.

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Віткофф розповів про завдання американської делегації

За словами Віткоффа, протягом останніх 48 годин американська сторона намагалася конструктивно започаткувати цей процес.

"Моя робота і робота Джареда разом — звести сторони разом, звузити розбіжності між ними, створити хороші канали комунікації", — сказав Віткофф.

Він наголосив, що для врегулювання конфліктів критично важливими є відносини та комунікація з обома сторонами.

"Якщо у вас немає відносин з обома сторонами і у вас погана комунікація, то у вас, ймовірно, дуже, дуже мало шансів досягти мирного врегулювання", — зазначив спецпосланець.

Віткофф також заявив, що американська сторона впевнена у можливості хорошого результату.

Перед приїздом до Києва американська делегація зустрілася з російським диктатором Володимиром Путіним, щоб почути його позицію. Після цього представники США поінформували про неї Володимира Зеленського та його команду.

"І, сподіваємося, ми конструктивно розпочали цей процес протягом останніх 48 годин, і ми впевнені, що тут буде хороший результат", — заявив Віткофф.

Раніше Спецпосланець США Джаред Кушнер заявив, що Трамп доручив підготувати пакет пропозицій для завершення війни. Також за його словами тристоронню зустріч можуть оголосити найближчим часом.

Президент України Володимир Зеленський наголосив, що наступного тижня Україна, США та Європа обговорять нові ідеї щодо завершення війни.

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