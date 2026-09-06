Уиткофф: Моя задача вместе с Кушнером - сблизить позиции Украины и России и создать каналы коммуникации

Специальный посланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф заявил, что его главная задача вместе с Джаредом Кушнером — сблизить позиции Украины и России и наладить каналы коммуникации между сторонами.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Уиткофф заявил на пресс-конференции в Киеве в воскресенье.

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Уиткофф рассказал о задачах американской делегации

По словам Уиткоффа, в течение последних 48 часов американская сторона пыталась конструктивно начать этот процесс.

"Моя работа и работа Джареда — сблизить стороны, уменьшить разногласия между ними, создать хорошие каналы коммуникации", — сказал Уиткофф.

Он подчеркнул, что для урегулирования конфликтов критически важны отношения и коммуникация с обеими сторонами.

"Если у вас нет отношений с обеими сторонами и у вас плохая коммуникация, то у вас, вероятно, очень, очень мало шансов достичь мирного урегулирования", — отметил спецпосланник.

Уиткофф также заявил, что американская сторона уверена в возможности достижения хорошего результата.

Перед приездом в Киев американская делегация встретилась с российским диктатором Владимиром Путиным, чтобы выслушать его позицию. После этого представители США проинформировали о ней Владимира Зеленского и его команду.

"И, надеемся, мы конструктивно начали этот процесс в течение последних 48 часов, и мы уверены, что здесь будет хороший результат", — заявил Уиткофф.

Ранее специальный посланник США Джаред Кушнер заявил, что Трамп поручил подготовить пакет предложений по прекращению войны. Также, по его словам, в ближайшее время может быть объявлена трехсторонняя встреча.

Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что на следующей неделе Украина, США и Европа обсудят новые идеи по завершению войны.

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