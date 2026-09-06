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Новости Ракеты к Patriot для Украины
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Украина рассчитывает на увеличение поставок антибаллистических ракет для Patriot, - Зеленский

Антибаллистические ракеты для Patriot

В 2027 году США увеличат производство противоракетных ракет для систем ПВО Patriot, а Украина рассчитывает на увеличение их объема.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил на пресс-конференции в Киеве.

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Украина рассчитывает на большее количество ракет для Patriot

"Американская сторона увеличит следующий объем производства противоракетных ракет для Patriot. И мы рассчитываем, что в любом случае, дай Бог, война закончится, нам это все равно понадобится", - заявил президент.

По словам Зеленского, Украина рассчитывает на такие системы для защиты государства. Он также выразил уверенность, что в следующем году объем производства будет увеличен.

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Зеленский анонсировал встречи в Норвегии и Канаде

Президент сообщил, что проведет встречи в Норвегии и Канаде. По его словам, они должны помочь усилить украинский противоракетный потенциал.

"У меня будут встречи в Норвегии, в Канаде. Мы должны уладить несколько вопросов. Наша украинская противоракетная система — в ближайшее время у нас состоятся соответствующие встречи. Я думаю, мы будем двигаться максимально быстро к этому результату", — подчеркнул Зеленский.

Кроме того, по словам президента, Германия увеличивает производство ракет для системы Patriot.

"У них есть соответствующие лицензии, и там у нас есть отдельные договоренности", — отметил Зеленский.

  • Ранее Зеленский заявил, что 67 украинских компаний работают над сбиванием реактивных дронов.

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Зеленский Владимир (25728) ПВО (4031) США (30430) Patriot (581)
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Топ комментарии
+8
Вже не буде сотень протиракет від Штилермана?
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06.09.2026 21:25 Ответить
+7
А, ішак вже не розраховує на шулєрмана?
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06.09.2026 21:29 Ответить
+6
После СЕЙФОВ с доллярами
Тебе баллистику никто не даст ,****
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06.09.2026 21:28 Ответить

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