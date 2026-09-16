ЕС запустит новую программу совместных проектов с украинским ВПК, - фон дер Ляйен

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС усилит поддержку Украины зимой, в частности помощь в сфере энергетики и ПВО.

Об этом она заявила во время выступления в Европарламенте, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

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Что известно?

"Во-первых, мы поддержим Украину в самую тяжелую военную зиму сильнее, чем когда-либо. Вместе с партнерами мы окажем гуманитарную помощь и укрепим энерго- и теплоснабжение Украины", - отметила она.

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Фон дер Ляйен напомнила, что в рамках укрепления противовоздушной обороны Украины на прошлой неделе ЕС впервые одобрил закупку американских ракет Patriot, которые "должны быть доставлены немедленно".

"Но мы также должны совместно снизить нашу зависимость от единственного поставщика. Поэтому мы хотим разработать доступную и модульную систему противоракетной обороны вместе с Украиной. Сердцем этого сотрудничества является Freyja.

Здесь мы объединяем боевой опыт и инновационный потенциал украинцев с технологическим лидерством Европы. И, конечно, с нашими значительными производственными мощностями. И Freyja — это только начало. Нужно больше", — добавила президент ЕК.

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Также за счет средств, оставшихся от программы SAFE, ЕС запустит новую программу совместных проектов с украинскими предприятиями.

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