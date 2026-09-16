На Росію потрібно й далі тиснути, закриваючи всі лазівки для обходу санкцій, - фон дер Ляєн
ЄС має посилювати тиск на Росію, зокрема перекривати лазівки для обходу вже запроваджених санкцій.
Про це заявила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн під час виступу у Європарламенті, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
Що відомо?
"Тиснути на Росію потрібно й надалі. При цьому не завжди потрібні нові санкції, а насамперед – забезпечення виконання існуючих", - наголосила вона.
За словами фон дер Ляєн, Росія робить усе, щоб їх обійти.
"Тому ми повинні закрити всі лазівки", - підсумувала президентка Єврокомісії.
Що передувало?
- Як відомо, фінальне голосування за законопроєкт про посилення санкцій проти Росії відбудеться у Палаті представників США в середу, 16 вересня.
- Євросоюз також готує масштабний список санкцій проти РФ.
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