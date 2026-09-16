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Новини Санкції ЄС проти Росії
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На Росію потрібно й далі тиснути, закриваючи всі лазівки для обходу санкцій, - фон дер Ляєн

ЄС продовжить тиск на Росію: подробиці від фон дер Ляєн

ЄС має посилювати тиск на Росію, зокрема перекривати лазівки для обходу вже запроваджених санкцій.

Про це заявила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн під час виступу у Європарламенті, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

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Що відомо?

"Тиснути на Росію потрібно й надалі. При цьому не завжди потрібні нові санкції, а насамперед – забезпечення виконання існуючих", - наголосила вона.

За словами фон дер Ляєн, Росія робить усе, щоб їх обійти.

"Тому ми повинні закрити всі лазівки", - підсумувала президентка Єврокомісії.

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Що передувало?

  • Як відомо, фінальне голосування за законопроєкт про посилення санкцій проти Росії відбудеться у Палаті представників США в середу, 16 вересня.
  • Євросоюз також готує масштабний список санкцій проти РФ.

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Автор: 

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