На Росію потрібно й далі тиснути, закриваючи всі лазівки для обходу санкцій, - фон дер Ляєн

ЄС має посилювати тиск на Росію, зокрема перекривати лазівки для обходу вже запроваджених санкцій.

Про це заявила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн під час виступу у Європарламенті, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

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Що відомо?

"Тиснути на Росію потрібно й надалі. При цьому не завжди потрібні нові санкції, а насамперед – забезпечення виконання існуючих", - наголосила вона.

За словами фон дер Ляєн, Росія робить усе, щоб їх обійти.

"Тому ми повинні закрити всі лазівки", - підсумувала президентка Єврокомісії.

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Що передувало?

Як відомо, фінальне голосування за законопроєкт про посилення санкцій проти Росії відбудеться у Палаті представників США в середу, 16 вересня.

Євросоюз також готує масштабний список санкцій проти РФ.

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