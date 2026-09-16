Послаблення санкцій проти РФ не спрацює на мир, треба посилювати тиск, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський наголосив, що послаблення санкцій проти РФ точно не спрацює на мир.

Про це глава держави повідомив у Telegram, інформує Цензор.НЕТ.

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Подробиці

Він нагадав, що вранці росіяни вдарили по звичайній міжміській маршрутці біля Нікополя FPV-дроном, внаслідок чого загинули 5 людей.

Також на Миколаївщині атаковано локомотив звичайного пасажирського потяга. У Києві з ночі триває ліквідація пожежі внаслідок ударів РФ.

Також під обстрілами були Херсонщина, Донеччина, Полтавщина.

Санкції проти РФ

"Кожен із цих ударів – це про життя звичайних людей, яких потрібно захистити, змусивши Росію зупинити цю її дурнувату війну. І жодні подарунки агресору у вигляді послаблених санкцій точно не спрацюють на мир. І саме зараз, цими днями, на розгляді в Конгресі Сполучених Штатів важливий законопроєкт Ліндсі Грема, який може дати правильні сигнали й допомогти зробити правильні кроки до справжнього миру.

Йдуть обговорення і у ЄС щодо продовження санкцій проти Росії за її ж війну. Коли кожного дня відбуваються такі жорстокі російські вбивства, важливо, щоб санкційні кроки у відповідь на війну були сильними. Не час послаблювати тиск. Час робити все, щоб дипломатія спрацювала завдяки силі. Дякую всім, хто це розуміє та допомагає", - наголосив президент.

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Що передувало?

Як відомо, фінальне голосування за законопроєкт про посилення санкцій проти Росії відбудеться у Палаті представників США в середу, 16 вересня.

Євросоюз також готує масштабний список санкцій проти РФ.

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