Послаблення санкцій проти РФ не спрацює на мир, треба посилювати тиск, - Зеленський
Президент Володимир Зеленський наголосив, що послаблення санкцій проти РФ точно не спрацює на мир.
Про це глава держави повідомив у Telegram, інформує Цензор.НЕТ.
Подробиці
Він нагадав, що вранці росіяни вдарили по звичайній міжміській маршрутці біля Нікополя FPV-дроном, внаслідок чого загинули 5 людей.
Також на Миколаївщині атаковано локомотив звичайного пасажирського потяга. У Києві з ночі триває ліквідація пожежі внаслідок ударів РФ.
Також під обстрілами були Херсонщина, Донеччина, Полтавщина.
Санкції проти РФ
"Кожен із цих ударів – це про життя звичайних людей, яких потрібно захистити, змусивши Росію зупинити цю її дурнувату війну. І жодні подарунки агресору у вигляді послаблених санкцій точно не спрацюють на мир. І саме зараз, цими днями, на розгляді в Конгресі Сполучених Штатів важливий законопроєкт Ліндсі Грема, який може дати правильні сигнали й допомогти зробити правильні кроки до справжнього миру.
Йдуть обговорення і у ЄС щодо продовження санкцій проти Росії за її ж війну. Коли кожного дня відбуваються такі жорстокі російські вбивства, важливо, щоб санкційні кроки у відповідь на війну були сильними. Не час послаблювати тиск. Час робити все, щоб дипломатія спрацювала завдяки силі. Дякую всім, хто це розуміє та допомагає", - наголосив президент.
Що передувало?
- Як відомо, фінальне голосування за законопроєкт про посилення санкцій проти Росії відбудеться у Палаті представників США в середу, 16 вересня.
- Євросоюз також готує масштабний список санкцій проти РФ.
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