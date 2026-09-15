США запровадили санкції проти російського ВТБ через співпрацю з Іраном

Сполучені Штати запровадили пов’язані з Іраном санкції проти російського банку ВТБ. Банк є другим за величиною кредитором Росії та вже перебуває під американськими санкціями з 2022 року.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це пише Reuters.

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ВТБ працював з іранськими банками під санкціями

У Міністерстві фінансів США заявили, що ВТБ відкрив представництва в Ірані та проводив розрахунки з іранськими банками, які перебувають під санкціями. Також банк брав участь у переміщенні мільярдів доларів заморожених іранських активів.

Міністр фінансів США Скотт Бессент заявив, що американська адміністрація продовжить переслідувати тих, хто допомагає Ірану підтримувати його діяльність.

"Міністерство фінансів продовжуватиме виявляти та знешкоджувати тих, хто надає матеріальну, технологічну чи фінансову підтримку, що дозволяє іранському режиму підтримувати свою терористичну діяльність", – заявив Бессент.

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Вашингтон посилює економічний тиск на Тегеран

Минулого тижня Бессент попереджав, що адміністрація президента США Дональда Трампа запровадить санкції проти великого банку.

За даними Reuters, таким чином США продовжують чинити економічний тиск на Тегеран, щоб домогтися припинення війни між США та Іраном, яка триває понад шість місяців.

Раніше президент США Дональд Трамп заявив, що Іран дуже хоче якнайшвидше укласти угоду зі Сполученими Штатами. Водночас американський лідер зазначив, що саме він вирішуватиме, чи варто Вашингтону починати переговори з Тегераном.