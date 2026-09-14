Іран дуже хоче якнайшвидше укласти угоду зі США, - Трамп

Президент США Дональд Трамп заявив, що Іран дуже хоче якнайшвидше укласти угоду зі Сполученими Штатами. Водночас американський лідер зазначив, що саме він вирішуватиме, чи варто Вашингтону починати переговори з Тегераном.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це Трамп написав у соцмережі Truth Social у понеділок, 14 вересня.

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Трамп заявив про бажання Ірану домовитися зі США

Трамп зазначив, що США відкриті до можливості переговорів з Іраном.

"Іран, який зазнає краху, дуже хоче якнайшвидше укласти угоду".

Трамп сам вирішить, чи починати переговори

Американський президент наголосив, що остаточне рішення щодо можливих переговорів із Тегераном ухвалюватиме він.

"Я вирішу, чи варто Сполученим Штатам Америки вступати в переговори — ми відкриті до такої можливості", — заявив Трамп.

Раніше Трамп заявив, що очікує завершення війни з Іраном уже цього року та прогнозує різке зниження цін на бензин.

За словами глави Білого дому, війна з Іраном може завершитися після проміжних виборів у США в листопаді або навіть раніше.

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