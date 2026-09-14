Иран очень хочет как можно скорее заключить соглашение с США, - Трамп
Президент США Дональд Трамп заявил, что Иран очень хочет как можно скорее заключить соглашение с Соединенными Штатами. В то же время американский лидер отметил, что именно он будет решать, стоит ли Вашингтону начинать переговоры с Тегераном.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Трамп написал в социальной сети Truth Social в понедельник, 14 сентября.
Трамп заявил о желании Ирана договориться с США
Трамп отметил, что США открыты для возможности переговоров с Ираном.
"Иран, который переживает крах, очень хочет как можно скорее заключить соглашение".
Трамп сам решит, начинать ли переговоры
Американский президент подчеркнул, что окончательное решение о возможных переговорах с Тегераном будет принимать он.
"Я решу, стоит ли Соединенным Штатам Америки вступать в переговоры — мы открыты для такой возможности", — заявил Трамп.
Ранее Трамп заявил, что ожидает завершения войны с Ираном уже в этом году и прогнозирует резкое снижение цен на бензин.
По словам главы Белого дома, война с Ираном может завершиться после промежуточных выборов в США в ноябре или даже раньше.
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