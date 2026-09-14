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Новости Операция США против Ирана
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Иран очень хочет как можно скорее заключить соглашение с США, - Трамп

Трамп заявил, что Иран очень хочет заключить соглашение с США

Президент США Дональд Трамп заявил, что Иран очень хочет как можно скорее заключить соглашение с Соединенными Штатами. В то же время американский лидер отметил, что именно он будет решать, стоит ли Вашингтону начинать переговоры с Тегераном.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Трамп написал в социальной сети Truth Social в понедельник, 14 сентября.

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Трамп заявил о желании Ирана договориться с США

Трамп отметил, что США открыты для возможности переговоров с Ираном.

"Иран, который переживает крах, очень хочет как можно скорее заключить соглашение".

Трамп сам решит, начинать ли переговоры

Американский президент подчеркнул, что окончательное решение о возможных переговорах с Тегераном будет принимать он.

"Я решу, стоит ли Соединенным Штатам Америки вступать в переговоры — мы открыты для такой возможности", — заявил Трамп.

Ранее Трамп заявил, что ожидает завершения войны с Ираном уже в этом году и прогнозирует резкое снижение цен на бензин

По словам главы Белого дома, война с Ираном может завершиться после промежуточных выборов в США в ноябре или даже раньше.

Читайте: Украина и Россия договорились не наносить удары по энергообъектам друг друга, - Трамп

Автор: 

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Топ комментарии
+8
Знов пNздюк прокинувся.
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14.09.2026 20:18 Ответить
+8
Конгрес ну прибери це уйобіще, слікики ще терпіти?
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14.09.2026 20:21 Ответить
+5
Невіглас, видає бажаєме за дійсне.
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14.09.2026 20:20 Ответить

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