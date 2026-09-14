Украина и Россия договорились не наносить удары по энергообъектам друг друга, - Трамп

Президент США Дональд Трамп заявил, что Украина якобы согласилась не наносить удары по российским энергообъектам, а Россия — по украинским.

Об этом он написал в Truth Social, передает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Заявление Трампа

По словам американского президента, между Киевом и Москвой существует соответствующая договоренность об отказе от атак на энергетическую инфраструктуру.

"Украина согласилась не наносить удары по российским энергетическим объектам. Россия согласилась поступить так же! Рост мировых цен на дизельное топливо в основном вызван войной между Россией и Украиной, а не Ираном", — заявил Трамп.

В то же время ни Украина, ни Россия пока не подтвердили информацию о наличии таких договоренностей.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Энергетики сделали все возможное для подготовки Украины к следующей зиме, — гендиректор ДТЭК Тимченко

Что этому предшествовало?

Накануне Трамп заявил, что Украина должна прекратить свои удары по российской энергетике, поскольку это, якобы, приводит к дефициту дизельного топлива.

Министр финансов США Скотт Бессент назвал удары Украины по российским НПЗ одной из причин энергетического шока в мире.

Успешные удары Сил обороны Украины по нефтяной инфраструктуре страны-агрессора привели к масштабному дефициту топлива на большей части территории России. Топливо продают россиянам с ограничениями.

Ранее сообщалось, что на фоне дефицита топлива правительство России продлило ограничения на экспорт бензина из страны до конца 2026 года.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Заявления Зеленского о планах атаковать российскую энергетику являются "очередным шагом эскалации", - Песков