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Новости Удары по энергетике в РФ
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Заявления Зеленского о планах атаковать российскую энергетику являются "очередным шагом эскалации", - Песков

Песков об ударах по энергетике

В Кремле заявили, что удары Украины по российской энергетике будут рассматриваться как "очередной шаг к эскалации".

Об этом заявил пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на российские СМИ.

Что сказал Песков

"Заявления Владимира Зеленскогоо планах нанесения ударов по российской энергетике являются очередным шагом эскалации", - отметил Песков.

"Ведь президент неоднократно упоминает те самые планы на 40 дней по нанесению сокрушительного удара по России, по экономике России. Это был существенный шаг по эскалации. Это новое заявление в эскалационном стиле", - заявил пресс-секретарь диктатора.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина значительно лучше готова к атакам этой зимой, чем в прошлом году: у нас есть план А, В и С, - Корецкий

Что предшествовало

  • Напомним, 1 сентября российский диктатор Владимир Путин заявил, что отдал российским войскам приказ готовить и наносить массированные удары по объектам энергетики Украины.
  • В свою очередь президент Владимир Зеленский заявил, что Украина готовится симметрично отвечать на анонсированные Россией удары по энергетической системе зимой.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Кремле заявили, что энергетическое перемирие пока не обсуждается: РФ продолжает наносить удары по целям в Украине

Автор: 

Песков Дмитрий (2111) россия (89520) энергетика (3667)
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Топ комментарии
+12
Якщо б ти був розумніший, то знав би, що балаболістика не зупиняє ворога та не зменшує можливості ворога.
А піськов відригує свої коментарі, щоб формувати думку, що це не свинособаки агресор, а Україна ескалює і хоче продовження війни.
Тому не ганьбися і не показуй свою тупість у бажанні захистити погані дії свого зелі.
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13.09.2026 15:38 Ответить
+8
Гнилі заяви піськова. Поскільки паРаша розташована північніше України то клімат суворіший.Взимку треба виключати їм все що можна виключити.
ДАЕШЬ ИСХОД ЗА ПОЛЯРНЫЙ КРУГ!
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13.09.2026 15:26 Ответить
+7
Заяви - так, в свовесах то таки ескалація! Але якщо це буде робитися без гучних заяв, у відповідь на кацапський терор - то ні! Це не ескалація - а лише дзеркальні дії у відповідь.
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13.09.2026 15:17 Ответить

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