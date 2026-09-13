Заявления Зеленского о планах атаковать российскую энергетику являются "очередным шагом эскалации", - Песков
В Кремле заявили, что удары Украины по российской энергетике будут рассматриваться как "очередной шаг к эскалации".
Об этом заявил пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на российские СМИ.
Что сказал Песков
"Заявления Владимира Зеленскогоо планах нанесения ударов по российской энергетике являются очередным шагом эскалации", - отметил Песков.
"Ведь президент неоднократно упоминает те самые планы на 40 дней по нанесению сокрушительного удара по России, по экономике России. Это был существенный шаг по эскалации. Это новое заявление в эскалационном стиле", - заявил пресс-секретарь диктатора.
Что предшествовало
- Напомним, 1 сентября российский диктатор Владимир Путин заявил, что отдал российским войскам приказ готовить и наносить массированные удары по объектам энергетики Украины.
- В свою очередь президент Владимир Зеленский заявил, что Украина готовится симметрично отвечать на анонсированные Россией удары по энергетической системе зимой.
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А піськов відригує свої коментарі, щоб формувати думку, що це не свинособаки агресор, а Україна ескалює і хоче продовження війни.
Тому не ганьбися і не показуй свою тупість у бажанні захистити погані дії свого зелі.
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