Заявления Зеленского о планах атаковать российскую энергетику являются "очередным шагом эскалации", - Песков

В Кремле заявили, что удары Украины по российской энергетике будут рассматриваться как "очередной шаг к эскалации".

Об этом заявил пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на российские СМИ.

Что сказал Песков

"Заявления Владимира Зеленскогоо планах нанесения ударов по российской энергетике являются очередным шагом эскалации", - отметил Песков.

"Ведь президент неоднократно упоминает те самые планы на 40 дней по нанесению сокрушительного удара по России, по экономике России. Это был существенный шаг по эскалации. Это новое заявление в эскалационном стиле", - заявил пресс-секретарь диктатора.

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Что предшествовало

Напомним, 1 сентября российский диктатор Владимир Путин заявил, что отдал российским войскам приказ готовить и наносить массированные удары по объектам энергетики Украины.

В свою очередь президент Владимир Зеленский заявил, что Украина готовится симметрично отвечать на анонсированные Россией удары по энергетической системе зимой.

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