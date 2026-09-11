Если Россия будет устраивать нам зимой отключения электроэнергии, то Украина постарается достойно ответить, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина готовится нанести симметричный ответ на анонсированные Россией удары по энергетической системе зимой.

Об этом он сказал в интервью Фариду Закарии, сообщает Цензор.НЕТ.

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Предупреждение России

По словам Зеленского, Украина научилась находить возможности достойно отвечать на российские удары.

"Я не сравниваю это с теми гуманитарными катастрофами, которые они сегодня устраивают. Украина такого не делает. Но тем не менее Украина способна ответить России на любую их операцию. Россия знает, что если они будут наносить удары - а они готовятся зимой наносить удары по нашей энергетической системе - Россия получит то же самое. Если они будут устраивать нам блэкауты, мы постараемся ответить им достойно", - пообещал глава украинского государства.

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Есть ли альтернатива?

Президент отметил, что есть альтернатива, которую Украина всегда поддерживала - переговоры.

"Переговорный процесс должен касаться окончания войны. И если Россия не хочет заканчивать, то нужно находить подход к ней. Если это сложно, то сегодня, по крайней мере, нужно двигаться шаг за шагом. Разблокировать Черное море и найти возможность энергетического перемирия, при котором будет защищена энергетика обеих стран", - считает он.

Зеленский также подчеркнул необходимость продолжения обмена пленными и возвращения гражданских лиц, включая журналистов, а также украинских детей.

По его словам, это направление чрезвычайно важно, и стороны должны двигаться к проведению трехсторонней встречи.

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