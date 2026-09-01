Путин: Переговоры с Украиной сейчас "заморожены", Россия будет наносить масштабные удары по энергетике
Российский диктатор Путин утверждает, что мирные переговоры с Украиной приостановлены. При этом он пригрозил усиленными "масштабными ударами" по украинской энергетике.
Об этом он заявил российским СМИ после саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), передает Цензор.НЕТ.
О контактах со спецслужбами США
Диктатор заявил, что контакты между представителями спецслужб России и США происходят постоянно, приведя в качестве примера недавнюю передачу американской стороне гражданина США, который находился в местах лишения свободы в РФ.
"Контакты всегда есть, всегда были — даже в самые сложные времена холодной войны — и сейчас тем более они происходят", — заявил Путин.
О статусе переговоров
Отвечая на вопрос о возможном расширении круга участников переговоров по Украине, Путин заявил, что Москва не против привлечения дополнительных сторон, если они способны внести реальный вклад в процесс.
"Мы за то, чтобы переговоры были наполнены конкретным содержанием. Если кто-то вносит или может внести конкретный вклад, мы только за. Единственное, чего бы не хотелось, — это чтобы все крутилось в бессмысленном режиме. Но если кто-то способен внести какой-то позитив в этот переговорный процесс, который в определенной степени на сегодняшний день заморожен, то в целом мы не против", — сказал диктатор.
Что касается спецпосланников США Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера, Путин заявил, что оба являются "всегда желанными гостями", если способны внести позитивный вклад в переговоры. По его словам, для переговоров нужны специалисты, военные и дипломаты.
Приказ о нанесении ударов по энергетике
- Путин заявил, что отдал указание Вооруженным силам России нанести массированные ответные удары по энергетической инфраструктуре Украины: "ВС РФ получили приказ массированными ударами уничтожить энергетику Украины".
О ситуации на фронте
Диктатор РФ утверждал, что российские войска наращивают темпы наступления в зоне боевых действий, а освобождение территории так называемой ДНР происходит по плану.
"Не сомневаюсь, что враг будет сыпаться", — заявил Путин, добавив, что якобы только в августе под контроль российских войск якобы перешло 270 квадратных километров и 15 населенных пунктов. По его словам, уже идут уличные бои в Доброполье, которое он назвал важным логистическим центром. А российской армии якобы осталось 12 км до кольцевой дороги в Сумах, говорит Путин.
О беспилотниках и метафоре с косатками
Путин также заявил, что беспилотники представляют собой серьезный вызов, с которым Россия, по его словам, справляется.
Отдельно диктатор объяснил журналистам свою ранее использованную метафору о косатках и медведях.
"Если кто-то попытается спустить нас вниз по пищевой цепочке, съесть, проглотить нас, то может получить по зубам", — сказал Путин.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль