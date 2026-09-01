Москва заговорила о возможной встрече Путина, Трампа и Си Цзиньпина

Предстоящий саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества в Китае может собрать за одним столом российского диктатора Владимира Путина, президента США Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина. В Москве уже обсуждают возможность проведения такой встречи.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении помощника Путина Юрия Ушакова.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

В Москве обсуждают встречу трех лидеров

По словам Ушакова, возможность переговоров с участием России, США и Китая обсуждали Путин и Си Цзиньпин во время встречи на саммите Шанхайской организации сотрудничества в Бишкеке.

Стороны рассматривали не только проведение трехстороннего саммита, но и возможность отдельных двусторонних встреч.

"Си Цзиньпин как хозяин отметил, что, судя по всему, приедет Трамп и, очевидно, приедет Путин, тоже в качестве приглашенного. И если все получится, как было сказано, то можно будет организовать и встречу втроем или, по крайней мере, с каждым обязательно встретиться", — рассказал Ушаков.

В то же время окончательной договоренности о совместной встрече пока нет. В Кремле лишь допускают такой сценарий.

Читайте: Путин в четвёртый раз с начала войны расширил штат центрального аппарата ФСО

Когда состоится саммит АТЭС в Китае

Саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества запланирован на 18-19 ноября.

Мероприятие пройдет в китайском Шэньчжэне.

Накануне пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что Россия по-прежнему ждет Зеленского в Москве для прямых переговоров с Путиным.

Читайте также: Путин хочет продолжения войны, но сентябрь может многое изменить, — Зеленский после разговора с Виткоффом и Кушнером