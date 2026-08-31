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Новости Мирные переговоры Прекращение огня между Украиной и РФ
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Путин хочет продолжения войны, но сентябрь может многое изменить, — Зеленский после разговора с Уиткоффом и Кушнером

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Президент Владимир Зеленский после беседы с представителями президента США заявил, что "сентябрь может многое изменить", и необходимо, чтобы Украина вместе с партнерами сделала все для приближения мира.

Об этом он сообщил во время вечернего видеообращения, сообщает Цензор.НЕТ.

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Доклад Драпатого и дипломатия

Зеленский рассказал, что были доклады главнокомандующего ВСУ Михаила Драпатого и СБУ относительно украинских дипломатических ударов в ответ на российские обстрелы. По его словам, Украина готовит новые шаги.

Президент говорит, что подробно обсудил с премьер-министром Сергеем Корецким и дипломатической командой меры на сентябрь.

По словам президента, на политическом уровне с лидерами у Украины уже есть вполне конкретные договоренности, и их необходимо выполнить на уровне взаимодействия между министерствами и предприятиями стран.

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Зеленский отметил, что это касается Канады, Евросоюза, Великобритании, Норвегии, Соединенных Штатов. Кроме того, он отметил, что у Киева есть весомые договоренности с Францией, Великобританией, Германией и другими ключевыми партнерами.

Диалог с США и принуждение РФ к миру

  • Он сообщил, что провел беседу со Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером — спецпредставителями президента США Дональда Трампа. По словам Зеленского, они готовятся к встречам и соответствующему общению с российской стороной, а также к визиту в Украину.

Кроме того, как отмечает глава государства, они обсудили, что можно сделать, чтобы побудить Россию перейти на курс на завершение войны.

"Нужно, чтобы в Москве, у Путина, было соответствующее настроение — настроение завершить войну, а не воевать. Сейчас, к сожалению, все данные разведки — и наши, и наших партнеров — все сигналы из России указывают на то, что лично российский лидер хочет продолжения войны. Даже тогда, когда абсолютное большинство его, кстати, общества согласилось бы с прекращением войны по линии соприкосновения. Посмотрим, что удастся представителям президента США.Сентябрь может многое изменить, и нужно, чтобы мы вместе с партнерами сделали все для защиты людей, для защиты жизни и для мира", — добавил Зеленский.

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Автор: 

Зеленский Владимир (25678) путин владимир (21843) переговоры с Россией (1542) война в Украине (9058)
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Топ комментарии
+13
Ти теж зі своєю шоблою хочеш продовження війни, ви живете своє найкраще життя, цікаво ж, що ти там напідписував в омані?
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31.08.2026 21:02 Ответить
+10
Київський ребе))
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31.08.2026 21:06 Ответить
+7
Серпень вже змінив - давай все поставим на вересень
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31.08.2026 21:05 Ответить

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