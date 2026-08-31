Путін хоче продовження війни, але вересень може змінити багато, - Зеленський після розмови з Віткоффом і Кушнером

Президент Володимир Зеленський після розмови із представниками президента США заявив, що "вересень може змінити багато", і необхідно, щоб Україна разом з партнерами зробили все для наближення миру.

Про це він повідомив під час вечірнього відеозвернення, інформує Цензор.НЕТ.

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Доповідь Драпатого та дипломатія

Зеленський розповів, що були доповіді головнокомандувача ЗСУ Михайла Драпатого та СБУ щодо українських діпстрайків у відповідь на російські обстріли. За його словами, Україна готує нові кроки.

Президент каже, що детально обговорив з прем'єр-міністром Сергієм Корецьким та дипломатичною командою заходи у вересні.

За словами президента, на політичному рівні з лідерами Україна вже має цілком конкретні домовленості, і треба їх виконати на рівні між міністерствами та підприємствами країн.

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Зеленський зауважив, що це стосується Канади, Євросоюзу, Великої Британії, Норвегії, Сполучених Штатів. Крім того, він зазначив, що у Києва є вагомі домовленості з Францією, Британією, Німеччиною та іншими ключовими партнерами.

Діалог зі США та примус РФ до миру

Він повідомив, що мав розмову зі Стівом Віткоффом і Джаредом Кушнером — спецпредставниками президента США Дональда Трампа. За словами Зеленського, вони готуються до зустрічей та відповідної комунікації з російською стороною, а також до візиту в Україну.

Крім того, як зазначає глава держави, вони обговорили, що може бути зроблено, щоб спонукати Росію вийти на курс до завершення війни.

"Треба, щоб настрій був відповідний у Москві, у Путіна, — настрій завершувати, а не воювати. Зараз поки що, на жаль, усі свідчення розвідок — і наших, і партнерів, — усі сигнали з Росії такі, що особисто російський лідер хоче війни ще. Навіть уже тоді, коли абсолютна більшість його, до речі, суспільства погодилась би із зупинкою війни по лінії зіткнення. Ми побачимо, що вдасться представникам президента Америки. Вересень може змінити багато, і треба, щоб ми разом із партнерами зробили все для захисту людей, для захисту життя і для миру", — додав Зеленський.

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