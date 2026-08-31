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Новини Припинення вогню між Україною та РФ Відносини Росії та Індії
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Кожен день війни в Україні "відкидає людство назад", треба завершувати, - Моді на зустрічі з Путіним

Путін та Нарендра Моді

Російський диктатор Путін і прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді провели двосторонню зустріч 31 серпня в Бішкеку.

Як передає Цензор.НЕТ, його цитують росЗМІ.

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Деталі зустрічі

Моді заявив, що Індія підтримує всі мирні зусилля щодо війни РФ проти України й продовжить це робити. 

Він наголосив, що кожен день російсько-української війни "відкидає людство назад" та закликав перейти до закінчення військових дій: "Індія виступає за те, щоб вирішувати всі проблеми мирним шляхом, це потрібно всьому людству".

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До цього Нарендра Моді закликав усі країни світу зробити все можливе, щоб "зупинити кровопролиття в Україні".

Остання особиста зустріч Путіна і Моді відбулася на початку грудня 2025 року в Нью-Делі, куди російський президент прибув з державним візитом.

Що передувало?

  • Нагадаємо, перед цим Путін зустрівся із лідером Китаю Сі Цзіньпіном.

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Автор: 

Індія (532) путін володимир (13569) росія (47540) Нарендра Моді (71)
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Топ коментарі
+7
***** шось промямлив про те, як білих ведмедів атаккують індійські слони
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31.08.2026 17:29 Відповісти
+5
Нафту з РФ скупає і перероблений бензин в РФ продає.
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31.08.2026 17:41 Відповісти
+4
Пукін підводе весь світ до стандартів сросії.
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31.08.2026 17:16 Відповісти

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