Путін зустрівся із Сі Цзіньпіном. Україну обговорювали "побіжно", - Пєсков
Російський диктатор Путін зустрівся із лідером Китаю Сі Цзіньпіном.
Про це повідомили росЗМІ, інформує Цензор.НЕТ.
Подробиці
Зустріч відбулася на саміті Шанхайської організації співробітництва у столиці Киргизстану Бішкеці.
Речник кремлівського диктатора Дмитро Пєсков заявив, що "українська криза" обговорювалася побіжно.
"Міжнародний порядок денний також не був головною темою зустрічі Путіна та Сі Цзіньпіна", - додав він.
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Теперь будем смотреть на действия ХЛА ... ( о чем они там "договорились" )