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Новини Зустріч Путіна та Сі Цзіньпіня
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Путін зустрівся із Сі Цзіньпіном. Україну обговорювали "побіжно", - Пєсков

Путін зустрівся із Сі Цзіньпіном: чи говорили про Україну?

Російський диктатор Путін зустрівся із лідером Китаю Сі Цзіньпіном.

Про це повідомили росЗМІ, інформує Цензор.НЕТ.

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Подробиці

Зустріч відбулася на саміті Шанхайської організації співробітництва у столиці Киргизстану Бішкеці.

Речник кремлівського диктатора Дмитро Пєсков заявив, що "українська криза" обговорювалася побіжно. 

"Міжнародний порядок денний також не був головною темою зустрічі Путіна та Сі Цзіньпіна", - додав він.

Також читайте: Сі Цзіньпін пропустить Генасамблею ООН: у США він обмежить візит зустріччю з Трампом

Автор: 

Китай (3273) путін володимир (13569) росія (47540) Сі Цзіньпін (437)
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Топ коментарі
+6
Вот был уверен на 99,9 % , что после прилета ЦРУшника будет "разговор" с желтолицей "пандой" ... ( "предчувствия его не обманули" (с) ) .
Теперь будем смотреть на действия ХЛА ... ( о чем они там "договорились" )
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31.08.2026 16:22 Відповісти
+5
чого як ? шлюха є шлюха , без як
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31.08.2026 16:22 Відповісти
+3
Просто памперс очень тяжелый уже был .
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31.08.2026 16:24 Відповісти

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