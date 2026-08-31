Путин встретился с Си Цзиньпином. Украину обсуждали "вскользь", - Песков
Российский диктатор Путин встретился с лидером Китая Си Цзиньпином.
Об этом сообщили российские СМИ, передает Цензор.НЕТ.
Подробности
Встреча состоялась на саммите Шанхайской организации сотрудничества в столице Кыргызстана Бишкеке.
Пресс-секретарь кремлевского диктатора Дмитрий Песков заявил, что "украинский кризис" обсуждался вскользь.
"Международная повестка дня также не была главной темой встречи Путина и Си Цзиньпина", - добавил он.
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Теперь будем смотреть на действия ХЛА ... ( о чем они там "договорились" )