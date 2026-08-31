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Новости Встреча Путина и Си Цзиньпина
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Путин встретился с Си Цзиньпином. Украину обсуждали "вскользь", - Песков

Путин встретился с Си Цзиньпином: говорили ли об Украине?

Российский диктатор Путин встретился с лидером Китая Си Цзиньпином.

Об этом сообщили российские СМИ, передает Цензор.НЕТ.

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Подробности

Встреча состоялась на саммите Шанхайской организации сотрудничества в столице Кыргызстана Бишкеке.

Пресс-секретарь кремлевского диктатора Дмитрий Песков заявил, что "украинский кризис" обсуждался вскользь. 

"Международная повестка дня также не была главной темой встречи Путина и Си Цзиньпина", - добавил он.

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Автор: 

Китай (3420) путин владимир (21843) россия (89362) Си Цзиньпин (409)
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Топ комментарии
+6
Вот был уверен на 99,9 % , что после прилета ЦРУшника будет "разговор" с желтолицей "пандой" ... ( "предчувствия его не обманули" (с) ) .
Теперь будем смотреть на действия ХЛА ... ( о чем они там "договорились" )
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31.08.2026 16:22 Ответить
+5
чого як ? шлюха є шлюха , без як
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31.08.2026 16:22 Ответить
+3
А на фото пуйло прямо присів в глибокому реверансі перед Сі. Як та шлюха в борделі перед багатим клієнтом!
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31.08.2026 16:20 Ответить

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