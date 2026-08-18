Си Цзиньпин пропустит Генеральную Ассамблею ООН: в США он ограничит визит встречей с Трампом

Лидер Китая Си Цзиньпин не планирует выступать на Генеральной Ассамблее ООН во время предстоящего визита в США.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в материале Politico.

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Си Цзиньпин сосредоточится на встрече с Трампом

По данным четырех дипломатических источников, китайский лидер ограничит поездку в США двусторонней встречей с президентом Дональдом Трампом в Вашингтоне, запланированной на 24 сентября.

Пекин решил не направлять передовую группу в Нью-Йорк и не будет участвовать в общих дебатах ООН, которые начнутся 22 сентября.

В Белом доме официально подтвердили встречу Трампа и Си Цзиньпина 24 сентября, однако не стали комментировать другие детали графика китайского лидера.

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Один из собеседников издания рассказал, что Си, вероятно, прибудет в США поздно вечером 23 сентября, 24 сентября проведет встречи в Белом доме и покинет страну 25 сентября.

"Си должен прилететь, вероятно, поздно вечером 23 сентября — он не принимает участия в Генеральной Ассамблее ООН — и улетит 25-го. У него будет только один день встреч в Белом доме 24-го числа", — рассказал дипломат.

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Отказ от выступления в ООН: что это означает для Пекина

Эксперты отмечают, что отказ Си Цзиньпина от участия в Генеральной Ассамблее лишает Китай возможности публично представить свое видение глобального порядка на фоне международных конфликтов с участием США.

Бывший заместитель госсекретаря США Ричард Стенгел назвал это упущенной возможностью для китайского лидера. По его словам, Китай позиционирует себя как сторонник Устава ООН и глобального управления.

В то же время, по мнению Стенгела, для администрации Трампа такая ситуация может быть выгодной, поскольку не возникнет контраста между позицией Китая в отношении ООН и политикой "Америка превыше всего".