Трамп угрожает "разбомбить к чертям" Оман, если тот "встанет на пути" США в Ормузском проливе

Президент США Дональд Трамп пригрозил бомбардировать Оман, если страна будет препятствовать урегулированию спора между Вашингтоном и Ираном по поводу Ормузского пролива.

Об этом он заявил в телефонном интервью Fox News, передает Цензор.НЕТ.

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Угроза Трампа

17 августа истек 60-дневный срок, в течение которого Иран и США должны были договориться о мирном соглашении, без объявления каких-либо конкретных планов.

Комментируя это, Трамп заявил, что Иран должен "поднять белый флаг капитуляции". Президент США добавил, что не устанавливает нового дедлайна для Тегерана и не спешит с разрешением конфликта.

Трамп также резко высказался в адрес Омана, который ведет переговоры с Ираном о возобновлении судоходства через Ормузский пролив.

"Если Оман встанет у нас на пути, мы разбомбим его до основания", — сказал американский лидер.

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О ядерном оружии

В отдельной публикации в Truth Social в тот же день Трамп подтвердил, что главная задача США в конфликте с Ираном — не допустить, чтобы страна получила ядерное оружие в любой форме.

"Главная цель есть и всегда будет такой: Иран не может иметь, ни в каком виде, ядерное оружие", — написал он.

Трамп также отметил, что американская блокада оказывает давление на Иран.

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