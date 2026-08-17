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Новости Заявления Трампа Операция США против Ирана
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Трамп угрожает "разбомбить к чертям" Оман, если тот "встанет на пути" США в Ормузском проливе

Президент США Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп пригрозил бомбардировать Оман, если страна будет препятствовать урегулированию спора между Вашингтоном и Ираном по поводу Ормузского пролива.

Об этом он заявил в телефонном интервью Fox News, передает Цензор.НЕТ.

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Угроза Трампа

  • 17 августа истек 60-дневный срок, в течение которого Иран и США должны были договориться о мирном соглашении, без объявления каких-либо конкретных планов.

Комментируя это, Трамп заявил, что Иран должен "поднять белый флаг капитуляции". Президент США добавил, что не устанавливает нового дедлайна для Тегерана и не спешит с разрешением конфликта.

Трамп также резко высказался в адрес Омана, который ведет переговоры с Ираном о возобновлении судоходства через Ормузский пролив.

"Если Оман встанет у нас на пути, мы разбомбим его до основания", — сказал американский лидер.

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О ядерном оружии

В отдельной публикации в Truth Social в тот же день Трамп подтвердил, что главная задача США в конфликте с Ираном — не допустить, чтобы страна получила ядерное оружие в любой форме.

"Главная цель есть и всегда будет такой: Иран не может иметь, ни в каком виде, ядерное оружие", — написал он.

Трамп также отметил, что американская блокада оказывает давление на Иран.

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Иран (3147) США (30338) Трамп Дональд (8102) Оман (78) Ормузский пролив (212)
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Топ комментарии
+12
рудого не в шо не ставлять ось він і психує
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17.08.2026 18:40 Ответить
+10
Не проковтнув пігулку?
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17.08.2026 18:38 Ответить
+8
Очікуємо вояж херпідуна в Оман рятувати вкрадене бабло.
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17.08.2026 18:38 Ответить

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