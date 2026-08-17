Иран готовится к масштабной войне с США, - WSJ узнало о тайных планах Тегерана

В июне между Вашингтоном и Тегераном был подписан меморандум о взаимопонимании, который приостановил вооруженное противостояние. Однако Иран воспользовался этим затишьем для подготовки к новому, более масштабному витку эскалации.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на The Wall Street Journal.

Дипломатические поездки американских чиновников

По информации источников, после подписания меморандума Дональдом Трампом в июне американские чиновники начали дипломатические поездки для поддержки соглашения, рассчитывая на возобновление судоходства в Ормузском проливе. Тем временем в Тегеране иранское радикальное руководство согласовало собственный сценарий. Там пришли к выводу, что это соглашение - лишь маневр Вашингтона и Иерусалима, направленный на снижение экономической напряженности и выигрыш времени перед гораздо более масштабной военной операцией.

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Иран выбирает эскалацию вместо дипломатии

Вместо дипломатии иранское руководство использовало последние месяцы для подготовки к новому витку эскалации. Тегеран передал Корпусу стражей исламской революции контроль над регулярными войсками, назначил ветеранов на ключевые посты, усилил контрразведку и нарастил выпуск дронов и ракет.

Одновременно Иран перехватил инициативу на море: активизировал нападения на суда в Ормузском проливе и расширил зону влияния на Красное море, которое Саудовская Аравия использовала для обхода блокады. Данные арабских спецслужб, в частности перехваченная переписка с союзными группировками в Йемене и Ираке, подтверждают стратегический разворот радикального крыла к более масштабному конфликту с США.

"В Иране также широко распространено мнение, что главная война еще не началась. Все, что мы видели до сих пор, интерпретируется через призму тактики "салями" - ограниченной, постепенной эскалации, направленной на ослабление возможностей противника перед более масштабным противостоянием", - сказал аналитик Мохаммад Хасан Сангтараш.

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По оценке WSJ, подготовительные действия Ирана выявляют существенные различия в видении текущего этапа войны между Вашингтоном и Тегераном. Именно эта пропасть в оценках сформировала неуступчивую позицию иранской стороны и ее отказ от компромиссов, что систематически создает тупиковые ситуации для Трампа.