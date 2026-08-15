Среди союзников США в Персидском заливе растет недовольство политикой Трампа в отношении Ирана, - WP

В регионе Персидского залива растет недовольство Вашингтоном, союзники США все больше обеспокоены тем, что президент Дональд Трамп не в состоянии обеспечить дипломатию, необходимую для достижения мира с Ираном.

Об этом сообщает The Washington Post, передает Цензор.НЕТ.

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Недовольство США достигло пика

Как отмечается, в течение последних недель Трамп неоднократно высказывал угрозы в адрес Ирана, но затем отзывал их, ссылаясь на прогресс в переговорах.

Источники издания отмечают, что после нескольких месяцев конфликта и продолжения ударов со стороны Ирана и его ставленников правительства Саудовской Аравии, Объединенных Арабских Эмиратов, Катара, Кувейта и Бахрейна теперь едины в своем недовольстве администрацией Трампа.

Кроме того, некоторые начали обсуждать целесообразность дальнейшего размещения крупных военных объектов США на своей территории.

"Трамп начал эту войну, и мы расплачиваемся за это", - сказал чиновник из одной из стран Персидского залива и добавил, что гнев в отношении США достиг "наивысшей точки".

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В то же время отмечается, что страны Персидского залива продолжают полагаться на Вашингтон как на близкого партнера в вопросах безопасности и главного поставщика оружия, а в Катаре и Бахрейне находятся крупные американские базы. Но недовольство заставляет некоторые государства рассматривать новые варианты.

По словам высокопоставленного европейского чиновника, соглашение о взаимной обороне, подписанное Саудовской Аравией, Турцией и Пакистаном на прошлой неделе, стало "сигналом для США".

Чиновник, регулярно контактирующий с лидерами стран Персидского залива, отметил, что соглашение демонстрирует: три могущественных мусульманских государства "пытаются диверсифицировать свои партнерства в сфере безопасности и обороны. По их мнению, США недостаточно".

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Что говорят в США?

В свою очередь представитель Белого дома заявил, что у Трампа "прекрасные отношения со всеми нашими партнерами в Персидском заливе".

"Соединенные Штаты регулярно контактируют со всеми нашими региональными союзниками еще до начала операции "Эпическая ярость". Иран сейчас более изолирован, чем когда-либо ранее, в результате своих террористических действий", - сказал чиновник.

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