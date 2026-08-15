Среди союзников США в Персидском заливе растет недовольство политикой Трампа в отношении Ирана, - WP
В регионе Персидского залива растет недовольство Вашингтоном, союзники США все больше обеспокоены тем, что президент Дональд Трамп не в состоянии обеспечить дипломатию, необходимую для достижения мира с Ираном.
Об этом сообщает The Washington Post, передает Цензор.НЕТ.
Недовольство США достигло пика
Как отмечается, в течение последних недель Трамп неоднократно высказывал угрозы в адрес Ирана, но затем отзывал их, ссылаясь на прогресс в переговорах.
Источники издания отмечают, что после нескольких месяцев конфликта и продолжения ударов со стороны Ирана и его ставленников правительства Саудовской Аравии, Объединенных Арабских Эмиратов, Катара, Кувейта и Бахрейна теперь едины в своем недовольстве администрацией Трампа.
Кроме того, некоторые начали обсуждать целесообразность дальнейшего размещения крупных военных объектов США на своей территории.
"Трамп начал эту войну, и мы расплачиваемся за это", - сказал чиновник из одной из стран Персидского залива и добавил, что гнев в отношении США достиг "наивысшей точки".
В то же время отмечается, что страны Персидского залива продолжают полагаться на Вашингтон как на близкого партнера в вопросах безопасности и главного поставщика оружия, а в Катаре и Бахрейне находятся крупные американские базы. Но недовольство заставляет некоторые государства рассматривать новые варианты.
По словам высокопоставленного европейского чиновника, соглашение о взаимной обороне, подписанное Саудовской Аравией, Турцией и Пакистаном на прошлой неделе, стало "сигналом для США".
Чиновник, регулярно контактирующий с лидерами стран Персидского залива, отметил, что соглашение демонстрирует: три могущественных мусульманских государства "пытаются диверсифицировать свои партнерства в сфере безопасности и обороны. По их мнению, США недостаточно".
Что говорят в США?
В свою очередь представитель Белого дома заявил, что у Трампа "прекрасные отношения со всеми нашими партнерами в Персидском заливе".
"Соединенные Штаты регулярно контактируют со всеми нашими региональными союзниками еще до начала операции "Эпическая ярость". Иран сейчас более изолирован, чем когда-либо ранее, в результате своих террористических действий", - сказал чиновник.
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д. Трамп