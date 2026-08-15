Серед союзників США у Перській затоці зростає невдоволення політикою Трампа щодо Ірану, - WP

У регіоні Перської затоки зростає невдоволення Вашингтоном, союзники США дедалі більше стурбовані тим, що президент Дональд Трамп не в змозі забезпечити дипломатію, необхідну для досягнення миру з Іраном.

Про це повідомляє The Washington Post, передає Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Гнів щодо США досяг піку

Як зазначається, упродовж останніх тижнів Трамп неодноразово висловлював погрози на адресу Ірану, але потім відкликав їх, посилаючись на прогрес у переговорах.

Джерела видання зауважують, що після кількох місяців конфлікту і продовження ударів з боку Ірану і його ставлеників, уряди Саудівської Аравії, Об'єднаних Арабських Еміратів, Катару, Кувейту і Бахрейну тепер єдині у своєму невдоволенні адміністрацією Трампа.

Крім того, дехто почав обговорювати доцільність подальшого розміщення великих військових об'єктів США на своїй території.

"Трамп розпочав цю війну, і ми розплачуємося за це", - сказав чиновник із країни Перської затоки і додав, що гнів щодо США досяг "найвищої точки".

Читайте на "Цензор.НЕТ": США перевіряють союзників по НАТО на лояльність до політики Трампа, - Bloomberg

Водночас зазначається, що країни Перської затоки продовжують покладатися на Вашингтон як на близького партнера у питаннях безпеки та головного постачальника зброї, а Катар і Бахрейн мають великі американські бази. Але незадоволення змушує деякі держави розглядати нові варіанти.

За словами високопоставленого європейського чиновника, угода про взаємну оборону, підписану Саудівською Аравією, Туреччиною та Пакистаном минулого тижня, стала "сигналом для США".

Чиновник, який регулярно контактує з лідерами країн Перської затоки зазначив, що угода демонструє, що три могутні мусульманські держави "намагаються диверсифікувати свої партнерства у сфері безпеки та оборони. На їхню думку, США недостатньо".

Читайте: Трамп пообіцяв оголосити Ормузьку протоку територією США після "розгрому" Ірану

Що кажуть у США?

Своєю чергою представник Білого дому заявив, що Трамп має "чудові стосунки з усіма нашими партнерами в Перські затоці".

"Сполучені Штати регулярно контактують з усіма нашими регіональними союзниками ще до початку операції "Епічна лють". Іран нині більш ізольований, ніж будь-коли раніше, у результаті своїх терористичних дій", - сказав чиновник.

Також читайте: Іран - Трампу: Ормузьку протоку неможливо захопити за допомогою твіту