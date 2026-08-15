Іран - Трампу: Ормузьку протоку неможливо захопити за допомогою твіту

Іранська влада прокоментувала висловлювання американського президента Дональда Трампа про плани оголосити Ормузьку протоку американською територією і наголосила, що категорично відкидає будь-які зазіхання Вашингтона на Ормуз.

Із такою заявою виступив заступник міністра закордонних справ Ірану Казем Гарібабаді, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на CNN.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Що кажуть в Ірані?

"Ормузьку протоку неможливо захопити за допомогою твіту, авіаносця, виконавчого указу чи передвиборчої промови. Іран не боїться погроз і не піддається залякуванню демонстрацією сили", - зауважив Гарібабаді.

За його словами, питання закриття чи відкриття протоки вирішуватиме виключно Іран.

Читайте на "Цензор.НЕТ": США мають ресурси для "нескінченної" морської блокади Ірану, - Гегсет

Що передувало?

Трамп пообіцяв оголосити Ормузьку протоку територією США після "розгрому" Ірану.

США заявляє про фактичний контроль над Ормузькою протокою, тоді як Тегеран наполягає на власному праві визначати умови судноплавства. Іран та Оман готують угоду про новий маршрут через протоку, однак Тегеран пов'язує її повне відкриття з поступками з боку США - зокрема компенсаціями, послабленням санкцій та припиненням погроз.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Нафта дорожчає через невизначеність щодо відновлення роботи Ормузької протоки