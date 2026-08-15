Іран - Трампу: Ормузьку протоку неможливо захопити за допомогою твіту
Іранська влада прокоментувала висловлювання американського президента Дональда Трампа про плани оголосити Ормузьку протоку американською територією і наголосила, що категорично відкидає будь-які зазіхання Вашингтона на Ормуз.
Із такою заявою виступив заступник міністра закордонних справ Ірану Казем Гарібабаді, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на CNN.
Що кажуть в Ірані?
"Ормузьку протоку неможливо захопити за допомогою твіту, авіаносця, виконавчого указу чи передвиборчої промови. Іран не боїться погроз і не піддається залякуванню демонстрацією сили", - зауважив Гарібабаді.
За його словами, питання закриття чи відкриття протоки вирішуватиме виключно Іран.
Що передувало?
- Трамп пообіцяв оголосити Ормузьку протоку територією США після "розгрому" Ірану.
- США заявляє про фактичний контроль над Ормузькою протокою, тоді як Тегеран наполягає на власному праві визначати умови судноплавства. Іран та Оман готують угоду про новий маршрут через протоку, однак Тегеран пов'язує її повне відкриття з поступками з боку США - зокрема компенсаціями, послабленням санкцій та припиненням погроз.
Топ коментарі
+12 МАКСИМ БЕЗФАМИЛЬНЫЙ
показати весь коментар15.08.2026 10:52 Відповісти Посилання
+6 Igor #591922
показати весь коментар15.08.2026 11:01 Відповісти Посилання
+6 MD_DB
показати весь коментар15.08.2026 11:07 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль